Crónica 17-03-2017

Tras derrota ante Independiente de Cauquenes: “No hago milagros”, dijo el técnico albirrojo Manuel González

Fue un entrenamiento futbolístico frente al cuadro de la costa del Maule Sur, que milita en el futbol de la Segunda Profesional, tratando de mantener la categoría. El equipo que dirige técnicamente Rubén Martínez, marcó la diferencia en el primer tiempo.

Uno de los jugadores que volvió a los pastos del polideportivo de la calle Rengo, fue José Isla, quien también vistiera la casaquilla albirroja. En este duelo el delantero Isla marcó un tanto y manifestó que fue un partido muy entretenido: “son importantes estos partidos porque creo que para ambas instituciones dejan un saldo positivo. Fue un encuentro de mucho roce, pero nosotros marcamos la diferencia y terminamos venciendo por 3 a 1”.

En torno a la realidad que vive Independiente en el fútbol profesional, agregó que “es una competencia muy irregular donde los equipos que van en los últimos lugares se dan el lujo que ganarle a quienes son líderes. Por estamos tratando de trabajar con más fuerza para mantener al equipo y a la ciudad de Cauquenes en Segunda División”.

En tanto el técnico, Manuel “monono” González fue más allá y no quedó conforme con el rendimiento del plantel: “fue de dulce y agraz con un primer tiempo en que definitivamente no funcionamos, nos costó mucho, estuvimos muy lejos de lo que veníamos realizando, independientemente que terminamos los primeros 45 minutos en tablas. Recién reaccionamos en el segundo tiempo, creo que más que el resultado que fue negativo, lo que me preocupa es el funcionamiento del equipo que después de los 20 minutos del complemento cambió la actitud y fuimos superiores inclinando la cancha a favor nuestro llegando constantemente a la zona de peligro del “once” de Cauquenes, logramos el equilibrio a pesar que nos marcaron los otros dos tantos de tiro libre y una individualidad. No podemos perder en los 90 minutos de partido la actitud. A pesar que estamos todavía en pretemporada hay factores que tenemos que analizar para que no se vuelvan a repeti”r.

González, fue claro y directo argumentando que a este plantel todavía le faltan algunas piezas: “nos falta más experiencia nos falta cantidad y calidad de jugadores. Me encantaría que me trajeran cuatro jugadores que fueran calados, pero aquí tocamos con el aspecto presupuestario, hay que respetar la realidad de los dirigentes por eso el llamado a la comunidad un esfuerzo para generar las condiciones y echar mano a la billetera para tener refuerzos. En este sentido quiero ser muy responsable para que no se me mal interprete: no se pueden hacer milagros. Lo positivo es que, en Tercera División, nos encontraremos con instituciones que tienen la misma realidad que la nuestra y ahí debemos marcar la diferencia”.

Sin duda que ahora la respuesta la tienen los nuevos dirigentes para tratar de reforzar al equipo con piezas que son fundamentales y con experiencia en esta división, donde, digámoslo, son aquellos jugadores los que darán la tranquilidad, equilibrio futbolístico y lo más importante ganarán partidos.

El equipo titular de los albirrojos que enfrentó al cuadro de Independiente de Cauquenes, formó con: Ivar González, Freddy Vásquez, Alejandro Fariña, Matías Cáceres, Franco Cáceres, César Salazar, Jorge Silva, Jesús Sierra, Diego Fuentes, Aron Araya y José Rojas.



FOTO: Manuel González, técnico de los albirrojos.