Política 16-02-2018

Tras difícil situación en la DC, ex ministro Belisario Velasco espera llegar acuerdo con Frente Amplio

El ex subsecretario y ministro del Interior además advirtió que la DC ya no puede replicar la estrategia que aplicó en las parlamentarias: "Si vamos solos, como proponen algunos de los que están reflexionando sobre su militancia, vamos a sacar cero alcaldes".

Los malos resultados electorales y la renuncia de militantes como Mariana Aylwin -mientras que otros como Gutemberg Martínez se declaran “en reflexión”- han traído una crisis al interior de la Democracia Cristiana.

Esto se plasmó de forma clara en la última Junta Nacional del partido, donde por 10 votos ganó la decisión de abrirse a acuerdos con fuerzas de izquierda.

Sobre estos temas habló el ex subsecretario del Interior de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, y ex ministro de esa cartera en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Belisario Velasco, en entrevista con El Mercurio.

Sobre los militantes que se han declarado “en reflexión”, como Gutemberg Martínez o Jorge Burgos, el ex ministro del Interior señaló: “¿Hasta cuándo siguen reflexionando? ¡Ya hubo un plazo razonable!”.

Velasco, que representa al sector “chascón” dentro de la DC, también aseguró que en las próximas elecciones municipales no pueden replicar la estrategia que tuvieron en las parlamentarias: “Si vamos solos, como proponen algunos de los que están reflexionando sobre su militancia, vamos a sacar cero alcaldes”.

“Entonces, la DC tiene que llegar a acuerdos con fuerzas socialdemócratas y hasta con algunas personas del Frente Amplio. Yo no desestimo a nadie, porque si no vamos junto a las fuerzas de oposición, con un 10% de votación, no elegiremos a nadie”, agregó.

Sobre ese conglomerado, Velasco dijo: “Conozco a mucha gente del Frente Amplio con los que perfectamente haría acuerdos, con el Partido Liberal, con Vlado Mirosevic (…). Yo no elimino a nadie, pero primero hagamos de la DC una sola opinión”.

En ese sentido, consultado sobre si es posible conciliar posturas con Gutemberg Martínez o Soledad Alvear, el ex ministro señaló: “Tenemos diferencias que aclarar este año, porque si no, pasará lo que no logró Pinochet en 17 años de dictadura: dividir y destruir a la DC”.