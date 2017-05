Opinión 03-05-2017

Tras el concepto desarrollo

Entenderemos aquí con Sunkel que desarrollo es:

"Aquel proceso de transformación de la sociedad caracterizada por la expansión de su capacidad productiva, la elevación de los promedios de productividad por trabajador y de ingreso por persona, cambios en la estructura de clases y grupos y en la organización social, transformaciones culturales y de valores y modificaciones en las estructuras políticas y de poder, todo lo cual conduce a una elevación de los niveles medio de vida".

Actualmente el concepto de desarrollo está indisoluble y amarrado a la idea de "progreso", el que consiste en un continuo ascenso en dirección a lo mejor y más perfecto. En este sentido, el concepto de desarrollo conlleva la idea de un perfeccionamiento continuo.

Esto nos lleva a la ilimitada capacidad de la razón humana para llegar a lo más perfecto, es decir, para llegar a solucionar todos los problemas del hombre, en base a los grandes resultados de las ciencias, descubrimientos e inventos realizados hasta el siglo XVIII y que concluyó la filosofía europea de la ilustración.

Georgi Schischkoff nos comenta: De esta fe ingenua en el progreso, heredada directamente de la filosofía de Hegel, surgirá como prestada a la "FE" del marxismo en el progreso ilimitado, como aquella "vía regia" a una total dominación sobre la naturaleza y a una racionalización y tecnificación de la tierra que habitamos

Alfred Kroeber, antropólogo norteamericano nos señala:

"El concepto de progreso de la humanidad, es una característica de la civilización occidental contemporánea; ha tomado allí la fuerza de un supuesto apriorístico y, por fin, como en el caso de muchos aprioris la gente adhiere a él con un considerable fervor y emoción".

Nos habla así de un postulado que ni siquiera tenemos el derecho a discutir. Sin embargo, el biólogo francés Paul Chauchard anota: "Un progreso por medio de la toma de conciencia y la transmisión de ese progreso -a través de sucesivas civilizaciones-, es la base que separa a la humanidad de la animalidad".

El Dr. Horacio Larraín, antropólogo chileno, agrega a estos conceptos ya vertidos:

"El concepto de desarrollo, concebido como evolución y progreso, conjuntamente, está en la base misma del cambio cultural que constatan sociólogos y antropólogos y que puede ser diacrónicamente perceptible en todos los grupos humanos. Sólo que a partir de la Revolución Industrial -como anota agudamente Kroeber- la velocidad del desarrollo se acelera, hasta adquirir hoy día un ritmo vertiginoso, casi perturbador".

El economista Manfred Max-Neef, nos dice en su obra "La Economía Descalza".

“Creo que, por diversas razones, las formas de organización socio-económicas y políticas actualmente vigentes en el mundo son esencialmente antagónicas al logro de una armonía tripartita entre Naturaleza, Seres Humanos y Tecnologías”.

Max-Neef propugna lo que él llama "Un Humanismo Ecológico Integral", el cual sería capaz de sustituir, o por lo menos corregir el antropocentrismo que prevalece entre nosotros. Para él, tal esfuerzo significa una "revisión crítica global" del tratamiento económico tradicional.

"Es evidente -acota el Dr. Larraín- que nos hallamos aquí ante planteamientos revolucionarios que integran no sólo al hombre, sino también a la naturaleza para la cabal resolución del problema".

Entra a tañer el concepto "humanismo ecológico integral", con la trilogía hombre-naturaleza-tecnología.

El Papa Juan Pablo II, en su discurso a los empresarios en Durango, México, el 9 de mayo de 1990, expresaba en relación a la actitud de servicio al bien común por parte de los empresarios: “Se trata, en definitiva, de aceptar con todas las consecuencias la responsabilidad en vuestras actuaciones. Una responsabilidad que gira en torno a tres coordenadas fundamentales: las personas que forman parte de las empresas, la sociedad y el ambiente”.

¿Qué pasa con la moral?

Robert Oppenheimer, físico nuclear norteamericano, nos señala la importancia del "progreso moral" en la búsqueda del desarrollo.

"Si consideramos la situación actual del hombre y nos lamentamos porque realizamos grandes progresos en campos de la automatización, de los cerebros electrónicos y de los estudios espaciales, pero no en el campo moral, significa entonces que no comprendemos la diferencia entre estas dos clases de progreso...No quiero decir con esto que el progreso moral no sea posible. No es sin embargo automático. La regresión moral es también posible. Mientras la regresión científica no es compatible con la continua práctica de la ciencia...".

Afirma de nuevo el Dr. Larraín: -"Si del progreso moral -del que aquí tratamos- no es automático, quiere decir tan sólo una cosa: hay que buscarlo por todas las vías posible. Y una de ellas, y tal vez la más expedita y rápida sea la educación...".

Para esto se hace necesario conciliar dos culturas, como dice ex rector de la Universidad de Chile, don Juan Gómez Millas, en un genial artículo publicado en 1969 en la Revista de Educación (N°20): la científico- técnica y la humanista. Tal conciliación no es imposible y es absolutamente esencial para producir un desarrollo equilibrado en las sociedades modernas.

Gómez Millas lo expresa así:

"La una -la científico-técnica- se sostiene en la otra -la humanista. Separadas o divorciadas no resuelven los problemas globales de las sociedades ni los del individuo: los desfiguran y provocan tensiones e incomprensiones que paralizan el desarrollo humano. Sólo una educación que proporcione una visión integrada de las ciencias de la Naturaleza y del Hombre, durante la formación pre-universitaria permite que ambos sectores del pensamiento se fertilicen mutuamente.

El Papa Pablo VI, en la Encíclica "Populorum Progressio", al analizar el "Desarrollo Integral del Hombre", señala:

"Decir desarrollo es, efectivamente preocuparse tanto por el progreso social como por el desarrollo económico. No basta aumentar la riqueza común para que sea repartida equitativamente. No basta promover la técnica para que la Tierra sea más habitable..."

La tecnología del mañana puede engendrar males temibles que los del liberalismo de ayer. Economía y técnica no tienen sentido si no es el hombre-persona y a su medio ambiente a quien debe servir. El ser humano no es verdaderamente humano en la medida de que dueño soberano de sus valores y juez consciente de sus acciones, se hace así mismo autor justo y solidario de su progreso y su justicia social.

Citemos una vez más al educador Gómez Millas, al referirse al problema de la planificación del desarrollo.

"Hay que convencer a los autores de los planes económicos que no sólo importa la formación del personal que el desarrollo económico va a requerir, sino que esa formación debe ser parte de un proceso equilibrado, pues de otra manera la economía no obtendrá la clase de gente que necesita, sino limitados prematuramente fosilizados e incapaces, por tanto, de servir a un verdadero desarrollo económico y humano".

Por lo tanto, el gran cambio debe provenir de una educación gratuita, de calidad y de iguales oportunidades, centrada en el amor como centro generador y protector de la vida, cuya finalidad es restablecer las funciones originarias primordiales humanísticas y técnicas que permitan la conservación y evolución de la vida, creando desde la primera infancia, pautas internas de vínculos afectivos con la naturaleza, comunión en el amor con nuestros semejantes, reflexión y lucha sin descanso por la paz y los derechos humanos y alcanzar un crecimiento de conciencia ético-moral en nuestros pensamientos y actos.



(Carlos Cabezas Gálvez,

escritor y ensayista)