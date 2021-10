Deportes 19-10-2021

Tras el empate de los albirrojos y la derrota de Pilmahue quedaron con igualdad de puntos

- Todo se define este sábado desde las 16:00 horas. Partido decisivo se jugaría con aforo de 500 personas en el Tucapel Bustamante Lastra

Un empate valioso lograron los linarenses luego de igualar sin goles en una cancha que era un verdadero potrero en la localidad de Rosario, en la comuna de Rengo. Por eso no se entiende que la Tercera División ponga tantos obstáculos para nuestro polideportivo, que sin duda es un estadio de lujo para esta división.

Volviendo al encuentro, un Deportes Linares que se notó que cumplió todo lo que había estudiado en la previa frente a Rengo. El cuadro líder, que ya estaba clasificado, presentó un equipo mixto en la formación, porque ya estaba clasificado para la siguiente fase.

Los albirrojos, tuvieron claras ocasiones y sorprendieron al puntero de la competencia. El técnico Jaime Nova dijo que “fue un partido muy correcto tal cual lo habíamos planificado en la semana, y sabíamos lo que ellos iban a realizar, con la subida de sus laterales, los mano a mano con los centrales, balones cruzados y los muchachos estuvieron impecables, lo que me deja muy conforme con el rendimiento, aunque nosotros queríamos ganar. Tuvimos un par de ocasiones con Farías y un tiro en el palo de Vergara, pero ellos también tuvieron lo suyo. Pero fuimos muy ordenados y el punto fue un tubo de oxígeno, lo que nos permite definir en casa, era lo que nosotros queríamos. Hoy el equipo nuestro tuvo una madurez que fue principal, aunque es tarde, pero nos queda un partido porque el objetivo es mantener la categoría”.

El capitán Mauricio “colocho” Iturra, dijo que “el objetivo era sumar los tres puntos, realizamos un partido inteligente, tuvimos ocasiones la más claras del partido y nos faltó experiencia para haber finiquitado. Ahora tenemos que “matar”, en casa será una verdadera final, tenemos que entrar con mentalidad ganadora y permanecer en esta división para que pueda aspirar a cosas mejores el próximo año. Agradecer a la gente que nos acompañó en este partido ante Rengo y eso es muy motivante, sabemos que vamos a jugar con público en el estadio para que todos juntos saquemos adelante esta tarea”.

Finalmente, el portero José Lartiga, tenía claro que “había que sumar ante Rengo, creo que fue un primer tiempo muy parejo, en el segundo ellos fueron superiores, pero lo importante es que supimos aguantar el resultado. Sin duda esta será la semana más importante del año, donde vamos a trabajar con todo, para buscar los tres puntos que son fundamentales para que esta institución mantenga la categoría y terminar bien este año, que para nosotros que ha sido muy malo”.

RESULTADOS

Rengo 0 – D. Linares 0

Osorno 4 - P. Ranco 3

Pilmahue 0- Lota 1

TABLA DE POSICIONES

Los líderes de la competencia son los cuadros de: Deportes Rengo y Lota con 19 puntos; Osorno, 14; Provincial Ranco, 13; Pilmahue (-4) y Linares (-5) ambos con 5 puntos.

PROGRAMACIÓN ULTIMA FECHA

Linares - Pilmahue

Lota - Osorno

Ranco - Rengo

El partido ante Pilmahue, donde se busca al menos malo del campeonato, se jugará el sábado desde las 16:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra y al Depo el único resultado que le sirve es ganar, ningún empate le favorece. Lo concreto que uno de los equipos perderá la categoría. La única baja que tendrán los linarenses , será la de Hernández , que fue expulsado en el partido ante Rengo .

Al cierre de esta edición, aún el club no recibía el certificado para que el duelo ante Pilmahu, se juegue con público. En el caso de venta de entradas, los socios tendrán la prioridad, para ingresar al estadio, de acuerdo a lo manifestado por el presidente David Avendaño.

Gerardo Domínguez, redactor deportivo