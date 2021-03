Crónica 31-03-2021

Tras examen arrojó Covid positivo Concejal Michael Concha: “Debemos tomar todas las precauciones ya que la pandemia esta desatada”



El Concejal de Linares Michael Concha reflexiona sobre la grave situación pandémica que afecta a la comuna, esto dado que lamentablemente arrojó positivo en el examen PCR que se realiza de forma preventiva semanalmente-

El candidato a la reelección de concejal fue notificado de ser portador del Covid-19, por lo que hace un llamado a extremar las medidas a todos los vecinos de Linares, dado que la pandemia se encuentra desatada y hay evidencias de distintas cepas que están golpeando la zona.

“Debemos tomar todas las precauciones porque la pandemia esta desatada acá en Linares, es imposible que estando en cuarentena sobrepasemos los 100 contagios diario. Es necesario extremar medidas, no tan solo por el bienestar personal, sino también pensar en nuestros familiares, nuestro núcleo cercano”.

Además, agregó que “por suerte hasta el momento no hemos tenido ningún problema mayor con esta enfermedad, ya habíamos vivido de cerca esta enfermedad con familiares cercanos, pero ahora desde el punto de vista personal, esperamos poder sobrellevarlo de la mejor manera. Agradezco a todo aquellos que se han preocupado y me han dedicado un llamado y un saludo”.

Finalmente indicó que “invito a toda la comunidad, a todo Linares, por favor cuídense, por favor respeten las indicaciones del Departamento de Salud, del Servicio de Salud y del Ministerio, esto no es un juego, están en peligro nuestras vidas. Cuídense, usen mascarilla, lavado de manos, respeten el distanciamiento físico y social. Resguardemos a nuestros niños, adultos mayores y a todos”.