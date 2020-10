Deporte 13-10-2020

Tras la derrota en Valparaíso: Renunció técnico Nibaldo Rubio y vuelve Luis Pérez Franco, quien fue campeón con Deportes Linares en Tercera División

Récord de Guinness: 5 técnicos en lo que va del torneo llevan los albirrojos

Luego de la deplorable actuación de los albirrojos, tras la caída en Valparaíso, Nibaldo Rubio dejó la banca. Fue una tarea difícil, porque nunca producto de los errores dirigenciales, logró tener un equipo competitivo. Así el trabajo fue muy difícil , tomar un verdadero fierro caliente . Una verdadera olla a presión que ya no daba para más y que necesitaba un cambio , producto que los linarenses suman tres derrotas en igual cantidad de partidos .

Pero, no hay tiempo para las quejas , porque el lunes por la tarde comenzó la era del estratega Luis Pérez Franco, que sacó campeón a Linares, en el torneo de Tercera y que le permitió el ascenso al fútbol profesional y que curiosamente fue despedido logrando el título. Cosas curiosas que pasan sólo en Linares. Literalmente recibió por parte de la directiva anterior el “pago de Chile”. Pero, las vueltas de la vida son grandes y nuevamente, con el profesionalismo que lo caracteriza, regresa a la banca albirroja. Esta vez la realidad es distinta, pero, tiene los conocimientos junto al equipo de trabajo que dirige para sacar adelante el momento complicado que vive la institución.

Del partido frente al SAU, poco que decir. Un equipo que llegaba mejor preparado, pero que no pudo ante el cuadro “lila”, con dos estocadas del jugador Michael Ríos, con toda la experiencia de un futbolista que está pasando por un gran momento. En menos de 20 minutos le daba la ventaja a los del puerto por 2 a 0, con dos anotaciones, un tiro fuerte desde fuera del área donde clavo el balón en un ángulo, y un penal. A pesar que en la semana se dijo que los albirrojos, jugarían con tres atacantes en la cancha no hubo diálogo futbolístico y el esquema de Rubio, no funcionó.

En el epílogo, una equivocación en la zaga linarense, le permitió a Joaquín Muñoz, colocar el definitivo 3 a 0 para los locales. Los del “Depo”, están en la última ubicación de la tabla y esta semana enfrentan dos partidos que son claves: el jueves ante Colina y el domingo ante Independiente de Cauquenes, en el clásico del Maule Sur, ambos encuentros en la ciudad de Talca.

La última formación de técnico Rubio, fue con Nicolás Nocetti, Vicente Terán, Bastián Irribarra, Alberto Hernández, Lucas Mondaca (36’ Nazareno Fernández), Mauricio Iturra, Cristián Dubó, Brandon Muñoz (78 Ignacio Cataldo), Bryan Portflidtt (36’ Marcos Morales), José Fabiano Torres y Oliver Trincado.

POSICIONES

La tabla de colocaciones en el campeonato de la Segunda Profesional, es liderada por: Lautaro de Buin, con 13 puntos; Colchagua,10; Recoleta y Vial con 9; San Antonio 7; Colina y Vallenar con 6; G. Velásquez e In dependiente 5 ; Iberia 4; Concepción , 3 y el colista, con dos partidos pendientes, Deportes Linares , que no suma puntos .

A CAMBIAR LOS RESULTADOS

Luis Pérez Franco, asumió la banca junto a su equipo de trabajo integrado por: Albert Chacón, como Ayudante Técnico, Leopoldo Sagal, Preparador Físico; y Héctor Letelier, Preparador de Arqueros, quienes debutarían ante el equipo de Colina, este jueves en Talca.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo