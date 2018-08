Cultura 26-08-2018

Tras las huellas de los pueblos originarios en el Maule el caso del Cerro Quiñe

El reputado arqueólogo argentino Juan Schobinger sostuvo que el arte rupestre, -ya sea petroglifos o pictografías-, constituye un área que acapara el creciente interés de arqueólogos e historiadores del arte. A su juicio, es una “manifestación arcaica” de las artes visuales y una de las formas más importantes de que disponemos para conocer sobre sociedades ancestrales ya extinguidas. En su opinión, América se ha revelado como fuente importante de esta manifestación expresiva, y la región del Maule no está ajeno a ello. Sostiene que no sabemos con precisión el significado de la mayoría de los dibujos; pero seguro es que no se trata de una “escritura”, y que no lo hacían por pura diversión o afán simplemente artístico, sino que su función era de “carácter mágico-religioso”, asociado en parte a ritos que se efectuaban en las cercanías del lugar.



Hace unos días acompañó en la “búsqueda de los vestigios precolombinos de nuestros antepasados maulinos” en pleno territorio cordillerano, un miembro del Rotary Club de Linares, el profesional Cesar Mosqueira y el connotado arqueólogo Rubén Stehberg para identificar, conocer y apreciar los sitios arqueológicos de alto interés nacional para futuros proyectos conjuntos de puesta en valor; que recientemente el Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca junto al Museo de Arte y Artesanía de Linares (ambas unidades dependientes del nuevo Servicio Nacional de Patrimonio) se han propuesto investigar, documentar y difundir patrimonialmente a nivel regional; para dar continuidad a los estudios realizados hace cuatro años atrás.



En esta segunda expedición arqueológica y antropológica de este año, se llevó a cabo un recorrido por el Fundo Quiñe, que permitió reconocer en terreno el estado de conservación y cuidado de los petroglifos localizados en el cerro de dicho sector de la comuna de Linares.



¿ Qué hay que ver en Quiñe ?, es un cerro pequeño que se encuentra a 213 mts de altura, aislado del cordón montañoso de la pre cordillera, el cual se inserta en medio del valle, franqueado por el Rio Ancoa desde el Norte, y el Cerro Mesamávida por el Sur-Oriente, siendo visible desde cualquier punto del valle de Linares.

Este sitio contiene algunos petroglifos no muy conocidos, y están ubicados al interior del actual fundo de Quiñe en la comuna de Linares y que están sin ninguna señalética informativa de interés turístico y de accesibilidad territorial.



Al explorar la zona de los petroglifos con Rubén Stehberg, este arqueológo planteó algunas hipótesis de trabajo para el futuro inmediato; durante la prospección arqueológica en situ:



“Las rocas donde están los grabados corresponden a bloques erráticos del último período glaciar. Han sido pulidos y trasladados por el hielo, adquiriendo formas regulares y superficies alisadas. Justamente estas superficies fueron las elegidas para hacer los grabados de surco profundo.



Es muy probable que los petroglifos del cerro Quiñe fueron realizados por los habitantes del lugar, en el período prehispánico.



Es un sitio muy especial, tiene una vista única. Obviamente es una residencia de un espíritu ancestral, y eso es lo que simbolizaría. Ellos –los pobladores nativos- vinieron a hacerles ofrendas y obsequios (demostraciones) a un espíritu de un antepasado importante, tanto de varios antepasados importantes, por eso se transforman en lugares de culto y los petroglifos por ejemplo –de la roca- son “conectores”…por ahí se meten los espíritus a un mundo subterráneo y ese inframundo está aquí…a menos de un metro.

Y ese mundo subterráneo está acá abajo y estos petroglifos conectan…Sólo los espíritus pueden venir al mundo de los vivos y volver a meterse abajo a través de los petroglifos, a través de las vertientes, a través de las cavernas y estos lugares, así, son siempre “sitios sagrados”…