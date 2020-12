Nacional 10-12-2020

Tras más de 20 años ligada a Canal 13, Constanza Santa María cambia de casa televisiva y se integra a TVN



La periodista Constanza Santa María no continuará en Canal 13 durante 2021. Según

informó este miércoles la señal en un comunicado, a partir del 1 de febrero próximo la

periodista ya no pertenecerá a la casa televisiva a la que ha estado ligada por más de 20

años. La razón del alejamiento de Santa María se debe, según indicó Canal 13, a que la periodista y la señal no llegaron “a acuerdo en el período de ventana de negociación que incluía su contrato”.

Canal 13 agradeció a Santa María “su profesionalismo y el valioso trabajo que realizó en sus años” en la señal y le deseó éxito en sus futuros proyectos.

Poco después, TVN informó que la periodista se integrará a la señal estatal a contar de marzo de 2021. Allí se hará cargo de “potenciar los programas de las distintas plataformas del departamento de Prensa”. “Constanza Santa

María se unirá al equipo que lidera el director de Prensa, Alfredo Ramírez, para participar en distintos proyectos donde el más inmediato será la conducción del noticiero ‘24 horas Central2 junto al periodista Iván Núñez,

además de reforzar la cobertura y programas políticos este 2021”, detalló TVN. Periodista de la Universidad Católica, Santa María se integró a Canal 13 para su práctica profesional en los ‘90. Tras algún tiempo en otros medios (El Mercurio, Caras, CNN en Español) y en el extranjero, regresó definitivamente a la señal del grupo Luksic en 2005, haciéndose cargo de espacios

como “Reporteros” de Teletrece y Telenoche. En 2011 reemplazó a Soledad Onett en la conducción de Teletrece, convirtiéndose en rostro del noticiario central del 13. Asimismo, participó en otros programas de la señal, como el matinal “Bienvenidos”.