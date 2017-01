Política 04-01-2017

Tras nueva licitación de centro asistencial: Senador Larraín criticó promesa incumplida del gobierno por construcción de hospitales

El parlamentario señaló que los proyectos quedaron rezagados por la mala gestión, lo cual no solo afecta a Linares, sino que a Cauquenes y Parral.

El senador de la UDI, Hernán Larraín Fernández, calificó como “inaceptable” que la gente del Maule Sur nuevamente haya sido postergada y que nuevamente se haya llamado a licitación el proyecto Hospital de Linares, lo que significa un retraso en la construcción de la mega obra que estaba lista a licitarse en el gobierno anterior, y que por causas ideológicas se cambió el sistema de financiamiento, generando una seguidilla de errores.

“Se ha confirmado una mala noticia para Linares, se ha llamado a licitación nuevamente, lo que significa que un proyecto que estaba para licitación hace tres años va a perder todo el periodo del actual gobierno antes de que empiece a construirse”, apuntó.

“Gracias al gobierno de la Nueva Mayoría Linares va a perder cuatro años para tener un hospital, y eso es francamente inaceptable”, agregó Larraín.

Afirmó que “la falta de responsabilidad por la salud de los linarenses, la falta de responsabilidad de tener un hospital que se necesita hace muchos años en Linares, se debe a la pésima gestión de este gobierno. Y lo peor es que para Cauquenes y Parral todavía no hay fecha cierta de cuando se empieza”.

Explicó que esto significa que en Salud Pública “la construcción, la renovación de hospitales no es prioridad para el gobierno y lo que prometió no lo cumple”.

Recordó que “este gobierno dijo que iba a terminar su periodo con 20 hospitales construidos y en funcionamiento; y la ministra acaba de decir que sólo 10 van a ser los que construirán finalmente, es decir de los 60, 20 construidos, 20 iniciados y 20 por iniciarse”.

“Este es un gobierno que no tiene capacidad de gestión y lamentablemente queda un año más de su actividad, lo cual nos preocupa porque quiere decir que las cosas aún pueden empeorar”, expresó Larraín.

“Espero que un próximo gobierno le entregue a Linares, le entregue al Maule Sur, la respuesta de infraestructura en Salud y los médicos que se requieren para atender como se merece todo el Maule Sur”, concluyó.