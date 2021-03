Deporte 09-03-2021

Tras prolongado confinamiento reapareció canoísta Fabiola Z Zamorano





*Deportista talquina compitió en el Nacional de Velocidad de Laja, obteniendo medalla de bronce en categoría K-1 damas. Mantiene intactas sus condiciones, pese al tiempo alejada de las competencias.





La pandemia por Covid-19 que afecta a la humanidad, obligó a cancelar el Campeonato Panamericano de Canotaje que se iba a realizar en Curitiba, Brasil.

Previo a ellos, se habían establecidos torneos clasificatorios para los países que asistirían.

La Federación chilena de canotaje fijó en Laja, Alto del Biobío, el Campeonato Nacional de Velocidad, en Laguna La Señoranza.

La Región del Maule asistió con deportistas de Talca y Constitución, logrando podio en varias de las pruebas.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “el canotaje es uno de nuestros deportes estratégicos, desarrollado en los hermosos ríos que tenemos como región. Hay varios chicos que han llegado a la selección chilena y otros que están siendo preparados en las escuelas de Mindep-IND como en sus clubes para la alta competencia. En la política nacional de Actividad Física y Deporte 2016/2025, se la da un especial énfasis a la búsqueda de talentos deportivos hacia el alto rendimiento que necesita el país y, el canotaje es una disciplina muy rica en recurso humano de proyección para las selecciones”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Conocida la cancelación del Panamericano de Curitiba, el Campeonato Nacional de Canotaje de Velocidad de Laja, pasó a ser una competencia propia del calendario y el honor para los deportistas.





UN GRAN REGRESO





Uno de los retornos más esperados fue el de la talquina Fabiola Zamorano Pavez, integrante del Club de Canotaje Familiar Torino.

En 2019 estuvo en el Panamericano de Lima.

Debido a la pandemia, en 2020 entrenó en su hogar utilizando elementos artesanales como simuladores de canoa, cuidándose de contraer el Covid-19.

Tras ese prolongado confinamiento de cerca de 10 meses, regresó al medio acuático y logró medalla de bronce en K-1 adultos de 18 años y más con tiempo de 52,03.

La prueba la ganó la seleccionada nacional Ysumi Orellana con 00:49,05, seguida por la talquina Goviana Reyes con registro de 51,53.

Una exigente medición que la dejó tremendamente satisfecha “ha sido un tiempo complicado por la cuarentena. Tuve dificultades para poder entrenar. No todos podíamos tener las mismas condiciones, así que en ese sentido siento que anduve bien. Obviamente siempre uno puede mejorar. Tuve hartas complicaciones por temas de trabajo y cambio de casa. Me vi un tanto complicada. Siento que me faltó descanso”, explicó Fabiola Zamorano.

Sin embargo, la deportista reconoce que se generaron sensaciones de frustración e impotencia por la cancelación del Panamericano de Brasil “es frustrante que se haya cancelado lo del Panamericano. Me estaba preparando para eso. Seguimos entrenando con mucha incertidumbre por el tema de la pandemia. Es complicado, pero se entiende que es por un tema de salud y de cuidados. En ese sentido, es comprensible por lo que se está viviendo a nivel mundial”, agregó la profesional kinesióloga.

Al cancelarse el Panamericano de Brasil, crece la incertidumbre para otras competencias, como ocurrió con el maratón del Lago Colbún, también suspendido por razones sanitarias y el Campeonato Sudamericano habitual que está programado para noviembre, aún sin sede y sin estar confirmado.