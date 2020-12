Crónica 29-12-2020

Tras retroceso a cuarentena de Curicó



Intendente Prieto: “Seguiremos siendo mucho más rigurosos y estrictos con lo que se nos viene”

La máxima autoridad regional se refirió a las fiscalizaciones que se reforzarán en los próximos días para así lograr disminuir los números de contagios en Curicó y evitar el retroceso de otras comunas.

Desde este miércoles 30 a las 5.00 horas, Curicó entrará en cuarentena total, es decir, retrocederá a fase 1 del Plan Paso a Paso, según anunció el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto. Asimismo, la máxima autoridad regional reveló las cifras de los balances realizados durante el fin de semana largo por navidad y confirmó que las barreras sanitarias continuarán para año nuevo.

De acuerdo a los números consignados por el intendente Prieto, en los peajes Quinta en Teno y Talquita en Parral, van 63 mil vehículos controlados, lo que equivale a 132 mil 400 personas controladas. A su vez, fueron devueltos mil 179 vehículos, los cuales no pudieron ingresar a la región por no cumplir con sus permisos. Asimismo se cursaron 789 sumarios y fueron detenidas 57 personas.

Sobre el retroceso de Curicó, el representante del Presidente Sebastián Piñera en la región sostuvo que “seguiremos siendo mucho más rigurosos y estrictos con lo que se nos viene. Tendremos fiestas de fin de año y la comuna de Curicó no va a poder celebrar, sino que por el contrario va a tener que quedarse en su casa y ser muy cuidadosos y estrictos en los permisos que van a sacar”.

Por su parte, la seremi de Salud, Marlenne Durán, explicó que al igual que el 25 de diciembre, para Año Nuevo, las personas –excepto en Curicó- podrán movilizarse dentro de la región y el toque de queda, se extenderá desde las 2.00 horas hasta 7.00 horas el día primero de enero.

Al ser consultada por la situación de las demás comunas, la seremi Durán detalló que “en general se han mantenido relativamente estables. Se mantienen o han aumentado levemente, por lo cual todavía no hay otras comunas que tengan riesgo de retroceder a fase 1. Distinto fue lo que nos sucedió con Curicó que siguió aumentando de manera exponencial”.



En tanto, el teniente Coronel, José Manuel Cifuentes, jefe de Estado Mayor de la Jefatura de Defensa Nacional de la Región del Maule, informó respecto a la coordinación de seguridad y orden público en los próximos días. “Todos los temas de planificación y preparación para una ejecución a partir del día miércoles están en desarrollo, pero van a ir con un esfuerzo principal a Curicó, dado que las cifras no mienten, se veía venir, pero no esperábamos que esta comuna pasara a fase 1”.