Nacional 24-05-2017

Tras siete años, reabre el Palacio Cousiño: Restauración costó cerca de $1.000 millones

La mansión ubicada en la esquina de Dieciocho con Santa Isabel, dañada por el terremoto del 27F, recibirá al público este domingo en el Día del Patrimonio.

A 140 años de su construcción, en 2010, el Palacio Cousiño tuvo que cerrar sus puertas debido a los daños que le provocó el terremoto del 27 de febrero. Después de siete años y $1.000 millones para su restauración, reabrirá este domingo por el Día del Patrimonio. Así lo anunciaron hoy el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y el intendente metropolitano, Claudio Orrego, quienes dieron a conocer las mejoras y novedades que presentará el edificio, representativo del estilo de vida de la élite chilena de fines del siglo XIX y comienzos del XX, y que fue la residencia de Isidora Goyenechea. Alessandri expresó que "esta era una deuda que teníamos como Municipalidad, lo logramos volver a entregar a Santiago, a sus habitantes, a Chile. Palacios como éste ya no quedan y francamente para mí es un honor y un orgullo poder devolvérselo a la ciudad y abrirlo nuevamente para el Día del Patrimonio". Adquirido en 1941 por la Municipalidad de Santiago, que lo convirtió en un museo, el Palacio Cousiño fue construido casi 70 años antes para la viuda de Luis Cousiño, empresario dueño de minas de plata y carbón e inversionista en compañías textiles y vitivinícolas. La mansión enclavada en la esquina de Dieciocho con Santa Isabel cuenta con dos pisos y está rodeada por un amplio jardín diseñado por el paisajista español Arana Bórica. Fue diseñada por el arquitecto francés Paul Lathoud, el mismo que realizó el Museo Nacional de Historia Natural. En 1981, fue declarado Monumento Histórico y llegó a recibir 17 mil visitas semestrales. Pero el 27-F el histórico y elegante edificio no resistió el movimiento de la tierra y debió cerrarse para comenzar su restauración. El intendente metropolitano afirmó que "esto es parte del patrimonio, de nuestra historia y también de nuestra identidad. Y una ciudad que quiere tener futuro, tiene que aprender a cuidar también su pasado". La restauración Se recuperaron las fachadas y el color original, damasco. También se restauró el dormitorio de Isidora Cousiño, otras habitaciones y se arregló el cierre perimetral del parque, que no estaba apto para recibir público en los últimos años. Asimismo, se renovaron los techos, el sistema de iluminación de la Pinacoteca y el toldo permanente que cubre la terraza de eventos. Además, se recuperó la cubierta acristalada del invernadero, el sistema de calefacción, se construyeron baños para el público y se compraron cámaras de vigilancia. De la misma forma, se restauraron cuatro óleos del pintor francés Auguste Raymond Quinsac de Monvoisin, la tapicería de las 24 sillas del comedor principal y las esculturas de fierro de los jardines. También se retapizó el mobiliario del salón de recibo, del salón dorado, del boudoir del segundo piso y de los muros de los pasillos del segundo nivel y de un dormitorio. Hay más. Se adquirieron purificadores de aire, separadores y condoretas y una salvaescaleras portátil para facilitar el ingreso de sillas de ruedas. Un sorpresivo hallazgo Un hallazgo que se hizo durante la restauración fue el de una cava de vinos que no estaba habilitada, pero que se pudo recuperar como una nueva sala de exposiciones, cuya curatoria está enfocada a que sea una galería de oficios. Quienes lo visiten desde el próximo domingo, se les propondrá un recorrido por todo el edificio, guiado y explicado en tres idiomas. El palacio Cousiño podrá visitarse este Día del Patrimonio de 10:00 a 15:00 horas. Luego, de martes a viernes de 09:30 a 13:30 horas y de 14:30 a 17:00 horas; y sábado, domingo y festivos de 09:30 a 13:30 horas. "La invitación es a que vengan a visitarlo, es una maravilla arquitectónica, una maravilla patrimonial de nuestra ciudad y tenemos que conocerlo", manifestó el alcalde