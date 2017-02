Nacional 17-02-2017

Tras un 2016 de altos y bajos, "Luli" regresa a la TV durante Festival de Viña del Mar

Nicole Moreno mostrará sus últimos días como soberana del certamen a través de un nuevo segmento de "Mucho Gusto", el cual será dirigido por el responsable de "The Switch".

El Festival de Viña del Mar 2016 marcó un antes y un después en la carrera televisiva de Nicole "Luli" Moreno. Quien fuera rostro habitual de los programas de farándula se convirtió en reina del certamen tras alejarse de polémicas banales y de experimentar un favorable cambio de look.

Luego de quedarse con el trono, Moreno se posicionó como una figura altamente mediática, pero el estrés le jugó en contra con el correr de los meses, motivo por el cual decidió iniciar un tratamiento siquiátrico y alejarse de las cámaras. No obstante, ahora está lista para regresar. Mega anunció hoy que "Luli" estará en pantalla a través de "Mucho Gusto". La actual soberana del certamen musical expondrá sus últimos días como reina mediante un docureality.

La realización del segmento estará en manos del director de "The Switch", Ricardo Durán. "Luli" fue internada en octubre pasado en la Clínica UC Christus, luego de sufrir una crisis nerviosa en un avión. Dicho episodio se hizo público a través de un video viralizado en redes sociales.