Opinión 29-10-2020

Trascendencia del triunfo histórico del apruebo y convención constitucional



El triunfo de las batallas y combates de nuestra Independencia, no se habrían logrado, sin la participación del pueblo, que puso su valor y expuso sus vidas en tales eventos épicos y que ahora gozamos los beneficios de vivir en una nación independiente.

El hecho es que aún quedan batallas electorales que debe ganar el pueblo de Chile, para alcanzar sus plenos derechos y deberes jurídicos fundamentales, sociales y medioambientales, sin exclusión de ninguna persona que viva en nuestra patria y que al igual que las batallas ya ganadas para nuestra Independencia, debe seguir enfrentándose al establishmen, es decir, el conjunto de personas, instituciones y entidades dominantes en una sociedad, o en un campo determinado, que procuran mantener sus privilegios de elites y controlar el orden establecido consuetudinario a sus intereses sin contratiempos.

Estamos escuchando por los medios, declaraciones donde tenemos que poner” nuestras mejores intenciones y voluntades” para llegar a acuerdos en lo que ya es inevitable, la redacción del nuevo articulado de esta Nueva Constitución, para la Nueva Democracia que nos regirá.

Palabras e intenciones de buena crianza, para seguir con el engaño y que el gatopardismo se adueñe una vez más del triunfo de la gente, para que las cosas sigan igual.

Las constituciones anteriores fueron redactadas por un grupo de personas notables que, tal vez, pusieron su atención a las situaciones contingentes de esa época, pero que respondieron a establecer las estructuras y atribuciones del Estado, excluyendo los derechos de las mujeres y del pueblo en general, como salud, educación, trabajo, derecho a voto de la mujer, etc, las que fueron atendidas, pero no solucionadas, lentamente y deficientemente, gracias a las luchas sociales de aquellos tiempos, muchas veces con gran costo de vidas del pueblo.

Luego vino la Constitución del 80, redactada entre cuatro paredes, por la comisión Ortúzar, donde tuvo gran participación Jaime Guzmán, quien fuera asesinado, en tiempos de retorno de la democracia. Esta constitución no fue debatida por “círculos políticos”, ya que fue redactada en dictadura, sin ser conocida por el pueblo de Chile y votada en un plebiscito, a todas luces fraudulenta, sin registros electorales, con masiva participación en las mesas de funcionarios de las FF.AA, e instituciones del Estado y que después, estos registros fueron quemados y cuya única voz disidente fue la del ex presidente Eduardo Frei Montalva, en una histórica intervención en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Esta constitución encarna las ideas económicas de Milton Friedman y Arnold Harberger, donde aparecieron los Chicago Boys, que es una denominación aparecida en los años 1970 y que hace referencia a un grupo de economistas chilenos, la mayoría formados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. A su regreso a América Latina, adoptaron posiciones en diversos gobiernos y regímenes totalitarios de América del Sur.

Estos economistas influyeron profundamente durante la dictadura militar. Fueron los artífices de las medidas económicas y sociales que llevaron a la creación de una política económica neoliberal de mercado con orientación neoclásica y monetarista, donde las principales actividades sociales y económicas las transformaron en bienes de mercado, privatizando la salud, la educación, las riquezas naturales, las pensiones, etc., cuyo resultado ha sido la formación de grandes fortunas que se adueñaron y manejan a su agrado, las matrices energéticas del país, la administración de los recursos de agua del país a perpetuidad, de los recursos marinos, minerales, forestales, en muchos casos despreciando la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, los procesos educacionales, de salud, pensiones, los precios de sus productos por medio de colusiones y de las oportunidades y expectativas de las nuevas generaciones que entran a este mundo que se les presenta, estrecho, ajeno, lleno de deudas, con una gran desigualdad en todos los ámbitos del quehacer nacional. Es decir, las oportunidades que le dieron al país fue posicionar el individualismo y egoísmo, sobre el ser humano persona con “El ráscate con tus propias uñas y vive tu metro cuadrado”, compitiendo en forma salvaje con sus congéneres, olvidando la dignidad de las personas y el sentimiento de solidaridad social.

Y como consecuencia de estas iniquidades (grandes injusticias y malos tratos sociales) e inequidades, la delincuencia y la drogadicción y la corrupción apareció en sus máximas expresiones desde las instituciones del Estado y quehaceres del país, amparadas por esta constitución del 80, que sólo les mostró la quimera de la riqueza de algunos, inalcanzable para estos grupos que sólo las puede alcanzar por medio de acciones delincuenciales.

El malestar se fue encarnó en frustración y desconfianza hacia el sistema político en general y que ha derivado en este plebiscito en Aprobar una nueva redacción para una nueva Constitución política y lo más sorprendente fue aprobar con un porcentaje mayor al del apruebo que sea el organismo que redacte esta nueva constitución, ajeno al sistema político imperante. He aquí, la que denomino, la primera trascendencia de este plebiscito.

Casi instantáneamente, han aparecido los cantos de sirenas, especialmente del mundo político, algunos expresado sus temores a que prácticamente de desmantelarán las instituciones del Estado, tirando tierra a lo hecho por ellos con las privatizaciones, jíbarizando (reduciendo) al Estado y reduciendo a su mínima expresión o que no se respetarán las estructuras fundamentales o que son ellos los capacitados para este cometido. ¡Plop!

He aquí la segunda trascendencia de este proceso histórico.

Las estructuras y organización del Estado y sus poderes serán respetadas y perfeccionadas.

Los derechos fundamentales de las personas, conocidos también como Derechos Humanos de las personas, que limitan el poder que tiene el Estado sobre ellos, son derechos inalienables anteriores y superiores al Estado, que ninguna potestad pública ni privada los puede violar o atropellar… y que ninguna institución del Estado se crea un mini estado impune, con el derecho a violarlos.

Los derechos a la vida, la libertad religiosa, a la propiedad, a voto, al libre tránsito, a la educación universal, de calidad y gratuita, a la salud de calidad y oportuna, a vivir en un medio ambiente limpio y protegido con medidas para evitar el cambio climático, adhiriéndose a los tratados internacionales en esta materia, a la conservación de la biodiversidad, el derecho de los pueblos originarios a vivir soberanos en sus territorios, con su cultura y cosmovisión, a la paridad de género y de elecciones sexuales, etc, serán prioritarios y respetados.

El derecho a que las regiones y comunas tengan su propia administración de sus territorios de acuerdo a sus potencialidades y proyectos de desarrollo de sus localías.

La tercera trascendencia, es la personal, donde nos debemos organizar en movimientos independientes, ajenos a los llamados y promesas de los políticos todos, y emprender esta batalla electoral por la elección de los constituyentes, con los mejores hombres y mujeres dispuestos a enfrentar este desafío en construir un nuevo Chile a partir de la redacción de esta nueva constitución, como legado de dignidad a las futuras generaciones.

Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista