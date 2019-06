Política 14-06-2019

Tratado TPP-11: en senado despejan aspectos sobre protección de semillas y consulta indígena

La Comisión de Relaciones Exteriores recibió a una serie de invitados quienes expusieron sus posturas a favor y en contra del CPTPP11 -Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico- proyecto para el que ya se han realizado nueve sesiones de audiencias. Todo esto, con el fin de generar instancias participativas y despejar dudas, tal como lo indicaron los integrantes de la instancia parlamentaria, desde el principio de la tramitación.

Durante la última sesión se despejaron dudas respecto de la protección de las semillas y la necesidad de una consulta indígena, aspectos que habían sido presentados por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI y la organización Wallmapu sin TPP, entre otros.

Desde el Ministerio de Agricultura se aclaró que el tema semilla no tiene afectación en este tratado, sin embargo se adelantó que habrá una lista de semillas ancestrales en el proyecto de obtentores (boletín 6355-01), para dar mayor seguridad.

Cabe recordar que en sesión del martes 04 de junio ANAMURI, enfatizó que a su juicio no se debe respaldar el tratado, entre otras, porque: hay renuncia grave a la soberanía nacional; retroceso o pérdida de derechos laborales; endurecimiento de las leyes de privatización de semillas; el tratado llevaría al desconocimiento de otros tratados internacionales. Adicionalmente manifestaron que las cifras que se proyectan desde la propia Cancillería para el mejoramiento son marginales.