Nacional 20-06-2020

Tratamiento con plasma en covid-19 gana respaldo en Chile tras cambio de ministro en Salud



Hace menos de un mes, la postura del entonces jefe de la cartera de Salud, Jaime Mañalich, sobre el uso de plasma de personas recuperadas para tratar a pacientes graves por covid-19 era tajante: "No hay autorización y no hay evidencia cierta de que sea una terapia que contribuye al manejo de los pacientes más graves (...) Lo que es completamente cierto es que es un tipo de tratamiento extraordinariamente riesgoso, porque estamos usando plasma de una persona que ha tenido una infección covid, que puede tener otras enfermedades que tienen que chequearse muy estrictamente para que no vayan a ser transmitidas por ese plasma".

El tema había cobrado fuerza luego de que se difundiera el caso de un médico de San Antonio quien aseguró que logró recuperarse de la enfermedad luego de que le realizaran una terapia experimental con ese componente sanguíneo. En esa ocasión, desde la Fundación Arturo López Pérez (FALP) –uno de los centros que realiza esa terapia en el país– le respondieron al ministro, explicando que "el plasma tiene el mismo riesgo que una transfusión de sangre para una persona que ha perdido mucha sangre por una cirugía o un accidente" y que "hay publicaciones científicas que demuestran una reducción de la mortalidad" en pacientes covid-19. También hicieron ver que la terapia ya "se ha usado hace bastante tiempo en distintas pandemias, en SARS en MERS, y en Chile desde hace un buen rato en el tratamiento del Hanta". "Consideramos que es un tratamiento esperanzador y seguimos trabajando con más fuerza a la espera de que el Minsal revise los nuevos antecedentes y cambie de parecer, porque lo que queremos es trabajar juntos en beneficio de los pacientes de Chile", afirmó en esa ocasión la subdirectora de Unidades de Diagnóstico de la fundación, Carolina Selman. Y ese momento parece haber llegado, luego del cambio del jefe de la cartera. Este viernes, el tema fue consultado a las autoridades durante el balance diario que realiza el Minsal sobre la situación de la pandemia en el país, y el ministro Enrique Paris cedió la palabra para que respondiera el Dr. Milton Larrondo, inmunólogo de la Universidad de Chile y experto en el tema, quien fue invitado a participar en la conferencia, realizada en La Moneda.