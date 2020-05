Crónica 29-05-2020

Trece regiones presentan tasas de incidencia de COVID-19 ascendentes y salubristas llaman a tomar más medidas fuera de la RM

- Especialistas de la UTalca advierten que se debe poner atención y tomar medidas no solo en la Región Metropolitana, para evitar incremento de casos y complicaciones en el sistema de salud del resto del país.



A juicio de epidemiólogas y salubristas de la Universidad de Talca es importante que el gobierno evalúe de manera urgente establecer cuarentena total en algunas zonas fuera del Gran Santiago debido a que la tendencia de la tasa de incidencia de Covid-19 van en aumento y son ascendente en 13 regiones.

Esto de acuerdo con un informe que a diario elaboran las académicas de la UTalca, Gloria Icaza, bioestadística del Instituto de Matemática y Física; y Loreto Núñez, del Departamento de Salud Pública, con la tasa de incidencia en cada una de las regiones del país, considerando para ello los datos oficiales del gobierno.

La directora de Salud Pública de la UTalca, Erika Retamal, planteó que además de ser preocupante la situación en la RM, también lo es en otras regiones del país, por lo que, dijo, urge tomar medidas: “Claramente los casos nuevos no han descendido, es más tememos que haya una incidencia más intensa en la Región Metropolitana y también en Valparaíso”.

En tanto, Loreto Núñez, académica del Departamento de Salud Pública de la misma institución planteó que “está aumentando en varias regiones el número de casos. Deberían tomarse medidas colectivas. Es relevante que la población entienda que se trata de una situación seria. También es necesario que se busquen los casos, pesquisarlos y no esperar que la gente llegue a los centros de salud a hacerse el examen. Es fundamental la atención primaria para que pueda colaborar con la Seremi de Salud en orden a pesquisar los casos y aislarlos en lugares donde puedan ser cuidados de manera apropiada”.

Erika Buñai, urgencióloga y académica de la UTalca coincidió con la necesidad de frenar los contagios, pero reconoce que si bien “la cuarentena es una medida efectiva”, esto se produce “siempre y cuando el país esté en condiciones para soportarla, por la problemática económica y social que conlleva”. Y agregó que “estamos en una situación compleja, y que se irá complicando con el pasar de los días y las semanas por las características de nuestro invierno. También se hace necesario no salir a otras regiones, porque corremos el riesgo de contagiarnos o contagiar. Se trata de una responsabilidad no solo del Estado, sino de nosotros como ciudadanos”.