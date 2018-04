Nacional 21-04-2018

Tremendo spoiler: Renato Münster adelantó lo que vendrá en "Verdades Ocultas"

Los seguidores de "Verdades Ocultas", la exitosa teleserie diurna de Mega, vieron hace algunas semanas la muerte de José Soto, personaje interpretado por Renato Münster.

Invitado en "Vértigo", el actor estaba hablando sobre el fallecimiento de su rol, cuando de un momento a otro entregó detalles claves de lo que vendrá en la teleserie.

"No me pueden revivir, pero están inventando algunos flashbacks, es muy divertido", señaló.

Tras eso, sorprendido dijo que "ay, no puedo decir nada... perdón", en medio de las risas de los asistentes al programa.

"Me mandé un spoiler gigante, pero bueno, así es la televisión", trató de excusarse.