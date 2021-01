Crónica 05-01-2021

Tres comunas de la Región del Maule retroceden en el Plan Paso a Paso





Según el último balance Covid, a partir de ayer a las 05.00 horas, Romeral y Molina retrocedieron a Fase 1 de Cuarentena y San Clemente a Fase 2 de Transición.



Con el objetivo de disminuir la rápida propagación del coronavirus, se tomó la decisión de retroceder en el Plan Paso a Paso a tres comunas de la Región del Maule: Romeral, Molina y San Clemente. Las medidas y restricciones se implementan a partir de ayer.



Según lo anunciado por las autoridades sanitarias, Romeral y Molina retroceden a Fase 1 de Cuarentena, es decir, deberán quedarse en sus casas y solo podrán salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual que se puede obtener en comisariavirtual.cl (dos a la semana).

Mientras que San Clemente retrocede a Fase 2 de Transición, en este caso de lunes a viernes todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena. Los fines de semana y los feriados, deberán quedarse en sus casas y solo podrán salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual que puedes obtener en comisariavirtual.cl (un permiso a la semana).

“Si bien las primeras dosis de la vacuna llegarán en los próximos días a nuestra región, no debemos relajarnos, debemos ser más conscientes de que la batalla contra el Coronavirus no se ha terminado. No salgan si no es estrictamente necesario, usen correctamente la mascarilla, eviten aglomeraciones, y mantengan un frecuente lavado de manos, por ahora es la única forma de cuidarnos”, dijo el Intendente, Juan Prieto.