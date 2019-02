Crónica 27-02-2019

Tres consejos claves para que MiPyMEs se adecuen a la nueva Ley de Pago a 30 días

Tras la promulgación de la Ley de Pago a 30 días, que establece la obligatoriedad de cumplir con la transacción acordada en ese periodo determinado, y que promete beneficiar a más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), expertos entregan recomendaciones para que las organizaciones puedan adaptarse a lo que exige la normativa.



En este contexto Nicolás Errázuriz, gerente general corporativo de iConstruye, plataforma tecnológica del rubro de la construcción que alberga a miles de pequeños y grandes proveedores, indicó que “aún hay tiempo para prepararse, pero los cambios de esta ley serán profundos. Es por eso que recomendamos a los empresarios adoptar medidas lo antes posible”.



1. Anticiparse y transformarse digitalmente

Un fuerte cambio que se viene con la ley es la obligatoriedad de la guía de despacho de forma electrónica, que es el documento que respalda la entrega de un producto y la evidencia de la recepción conforme de las mercaderías. Esto tendrá un plazo de un año para comenzar a ser obligatorio y permitirá al SII verificar el día exacto de facturación y, con ello, el plazo de pago. Exceder el tiempo permitido para pagar equivaldrá a multas que pueden ir desde intereses por día de atraso a una comisión fija de un 1% del saldo adeudado.



“Creemos que este será un salto difícil para algunas MiPyMEs que no tienen incorporado el proceso de generar guías de despacho electrónicas para las tareas de distribución. Por lo tanto, adelantarse a los plazos será clave para adecuar el proceso, los sistemas y generar aprendizaje en la organización”, argumentó Errázuriz.



2. Perderle el miedo a la tecnología

La nueva ley establece la obligatoriedad de la factura electrónica y, ante ese escenario, es imprescindible la transformación digital. Actualmente, hay diversas herramientas que permiten digitalizar los procesos y la gestión, relacionados tanto a la cadena de pago como a la logística de abastecimiento, por lo que la tecnología resulta un aliado estratégico en este caso.



“La facturación electrónica tiene muchas ventajas. Permite generar una trazabilidad de todo el proceso, contar con más información y, con ello, adoptar decisiones más eficientes”, remarcó el experto.



3. Exija información

Muchas veces, el pago queda entrampado porque falta algún documento o detalle importante. “Recomendamos exigir toda la información necesaria para que cumplan con el pago en el plazo estipulado y no existan excusas para pagar fuera de tiempo. Hay que asegurarse y preguntarle a la otra parte ‘qué información necesita para pagarme a tiempo’, concluyó el ejecutivo.



Sobre iConstruye



Es el primer Marketplace de la construcción en Chile y pionero en la creación de plataformas tecnológicas para la transformación digital de las empresas. En 2003 ganó la licitación para idear el sistema de compras públicas nacional, inexistente hasta el momento. Así creó ChileCompra, plataforma que destacó como Caso de Excelencia en el Reporte Mundial sobre Tecnologías de la Información. Desde esa fecha, iConstruye ha desarrollado soluciones tecnológicas como Bodega Mobile, Portal Pago y Agilice, entre otras, permitiendo con ellas mejorar la cadena logística de los procesos y aumentar la productividad de las empresas. iConstruye, tiene más de 3.000 clientes, en sus sistemas se han transado más de US$ 4.500 millones de dólares en contratos y compras anuales, y se han generado más de US$ 10.000 millones en facturas anualmente.