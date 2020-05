Social 28-05-2020

Tres consejos para desinfectar y sanitizar las compras



Hoy en día, una de las principales preocupaciones que tenemos es la de desinfectar los alimentos, paquetes o envases, y de la misma forma sanitizar las superficies donde los manipulamos y comemos. Recordemos que con la desinfección podremos evitar la generación de los microorganismos y con la sanitización eliminarlos con el fin de conservar la higiene en la zona.



Según un estudio del The New England Journal of Medicine, el virus SARS-CoV-2, cotidianamente conocido como Covid-19, puede sobrevivir hasta tres días en algunas superficies como el plástico y el acero. Del mismo modo, también puede sobrevivir esa cantidad de días en las manillas de las puertas, cocinas encimeras u otras superficies duras. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la manipulación de las bolsas y paquetes que vamos a ingresar a nuestro hogar, ya que no solo es importante desinfectar el recipiente, sino que también hay que sanitizar toda la zona de ingesta o manipulación.



El hábito del lavado frecuente de manos, junto a una correcta desinfección y sanitización de todo lo que ingresa a nuestro hogar, son claves para prevenir el contagio.

Es por esto que, para realizar una desinfección y sanitización eficiente para prevenir el contagio, Francisco Layera, Senior Head Chef de Sodexo, nos entrega algunas recomendaciones para sortear con éxito este período cada vez más complejo:



1. Desinfectar los envases y paquetes



Para desinfectar envases, paquetes, recipientes, mesas de madera, entre otros materiales, el primer producto es una solución del desinfectante amonio cuaternario. De preferencia en formato rociador o spray. Asimismo, también podemos utilizar agua y jabón como desinfectante de superficies.

Además, debemos asegurarnos de que todo lo anterior se realice en los espacios usados de manera frecuente para la ingesta de alimentos, disminuyendo la posibilidad de contagio.



“En lo personal, yo les recomiendo ventilar el espacio durante su uso y, también, después de usarlo. Además, hay algún tipo de productos alternativos en nuestra casa como los que llevan oxígeno activo”, destaca Francisco.

“De entre los remedios caseros, les recomiendo el vinagre blanco”, agrega el chef ejecutivo de Sodexo.



2. Frutas y Verduras



En el caso de las frutas y verduras, tienen que lavar las verduras con una solución con cloro y agua (por litro de agua 2 o 3 cucharadas de cloro), luego enjuagar con agua corriendo y dejar en una superficie previamente desinfectada.



3. Latas y artículos de cartón



Para desinfectar productos enlatados se pueden utilizar toallitas desinfectantes, siempre verificando que toda la lata haya quedado desinfectada. En el caso del cartón - como los empaques de cereales o las rejillas de huevo - se recomienda sacar los productos de ahí y dejarlos en un recipiente desinfectado, para luego retirar y depositar estos desechos en el lugar que corresponde.