Deporte 05-06-2019

Tres deportistas maulinos de Promesas Chile clasifican al Mundial de Canotaje

Camilo Valdés, Michael Martínez y Matías Núñez lograron cupos en el selectivo de Curauma, superando a competidores de reconocido alto nivel en el medio.

Un inesperado viento que sopló a la hora de las competencias sobre el Tranque de la Luz en Curauma, Viña del Mar, obligó a redoblar esfuerzos por obtener los cupos disponibles al Campeonato Mundial de Canotaje Junior a realizarse en Rumanía para agosto próximo.

Y el desafío lo lograron 3 jóvenes deportistas maulinos: Camilo Valdés y Michael Martínez de Constitución y Matías Núñez de Talca.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez es “meritorio lo que han hecho estos tres jóvenes deportistas que forman parte del Programa de Gobierno “Promesas Chile” (ex – CER) del Mindep-IND. Nos enorgullece una vez más que el canotaje sea uno de los deportes estratégicos que tenemos como región. El que esto jóvenes canoístas clasifiquen a este gran evento internacional es meritorio. El esfuerzo y su diario entrenar les ha sido compensado, y tengo claro que ellos vivirán una linda experiencia en el mundial”.

Camilo Valdés en K1 200 metros de los registros del Club Náutico de Constitución, destacó esta clasificación al Mundial de Canotaje “fue una carrera corta, bajo mucha adrenalina. Muy intensa. Había que sortear el viento y a varios competidores fuertes…Juan Pablo Lermanda y Pablo Díaz que son de Laja y Felipe Solís que es de San Pedro de La Paz, así que feliz por haber ganado y cumplir el sueño de disputar un Mundial”, dijo.

Con relación a lo que se encontrará en la cita planetaria a realizarse en Pitesti, el estudiante de 3° medio del Liceo de Constitución recalcó “me encontraré con competidores de países que son potencia en el Canotaje. Alemania, Hungría, España, Portugal… pero me tengo mucha fe. Trataré de dejar lo más alto posible a mi país”.

2019 ha sido un año fructífero para el canoísta Camilo Valdés de 16 años.

Además de esta clasificación al Mundial de Rumanía, el deportista venía de obtener 5 medallas de Oro y 2 medallas de Plata en el Campeonato Sudamericano de la ciudad de Ibarra, Ecuador, categorías cadete y junior.

También concurrirá a este magno evento internacional, el canoísta Michael Martínez del Club Náutico de Constitución y que fue sub campeón en prueba Canoa-1, 1.000 metros.

Ambos deportistas pertenecen a Promesas Chile (ex – CER) del Mindep-IND desde donde reciben un apoyo permanente.

Para su entrenador, Hugo Soto “es espectacular lo que han hecho estos muchachos. Camilo Valdés tiene solo 16 años y compite en categoría 18 años, así que es muy meritoria esta clasificación. Respecto a Michael Martínez, él viene de un largo tiempo de recuperación por una fractura de clavícula. Fue operado, por lo cual es una gracia que haya clasificado al Mundial”, indicó.

Debido a que el Mundial de Canotaje en Rumanía será dentro de 2 meses más, el estratego está diseñando una planificación que permita a ambos deportistas llegar en óptimas condiciones “tenemos 8 semanas para prepararlos y que vuelvan a subir su nivel. Ya terminamos la primera curva del año, por lo cual ellos tienen unos días de descanso para luego volver al Río Maule a trabajar la intensidad”, sostuvo.

El tercer cupo lo obtuvo el canoísta Matías Núñez del Club Municipal Talca, en categoría K1, 1.000 metros.

De acuerdo a las proyecciones, las mayores posibilidades para los deportistas chilenos que concurrirán al Mundial, será en la especialidad de canoas.