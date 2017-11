Opinión 05-11-2017

Tres minutos antes de morir

“ Quien no quiere morir, no quiere vivir “ Séneca.

A raíz del art. publicado el 1 de nov. que titulamos “ Algo más para conocer del día de los difuntos”. Un amigo de Santiago que accedió a la web y leyó nuestro diario, me hizo llegar junto a sus felicitaciones por lo escrito, un documento cuyo título es el “ Tres minutos antes de morir” publicado en MSN y que dice relación con el tema de muerte, recurrente sobre todo en estos días de recordación de nuestros difuntos.

Creo que es un tema de interés para todos los lectores, que gustan filosofar sobre uno de los grandes misterios de la vida, como es el saber qué pasa cuando llega la muerte. Para algunos, se parece al acto de encender y apagar la luz en un interruptor. Para los creyentes el morir ,es el paso a otra vida posterior, donde gozará o sufrirá eternamente, acorde a su comportamiento terrenal.

Para algunos científicos, cuando el corazón deja de latir, las luces simplemente se pagan, pero para el médico SAM PARNIA, director de cuidados críticos de la Esc. de medicina de la Univers. de N. York estima que la muerte no se resuelve en un instante, sino es un proceso de hrs. y cuando sucede es posible, que las células del cerebro estén activas aún cuando no haya respiración, latidos ni actividad cerebral .Por tanto, acota, lo más probable es que la persona esté consciente de su propia muerte e incluso escuchen las voces de quienes le rodean, vean una luz cálida, tengan paz y calma ,inclusive cuando fallecen con grandes dolores .También se da la separación del cuerpo que permite a uno verse desde arriaba en su lecho de enfermo ( Desdoblamiento)

La revista “ Resuscitation”, publicó el año 2014 resultados de un trabajo de investigación al respecto con 2.060 pacientes en paro cardiaco .El 61% dijeron no recordar nada ,pero el resto de los entrevistados informaron haber sentido calma y placer, otros felicidad , los menos una luz brillante o una figura mística y los menos dicen, haberse separado de su cuerpo.

Para algunos, el estudio no probó nada .No así para Parnia que, asegura que la encuesta no fue producto de la imaginación de los pacientes, pues el estado de conciencia y alerta ocurrieron 3 minutos después del cese del funcionamiento de los corazones de los pacientes. Claro está indica que esos hallazgos no quieren decir que haya vida después de la muerte, pero ayudan a comprender mejor el significado de la conciencia.

Al respecto, acota Parnia entre los científicos predomina la idea de que el alma proviene de funciones biológicas del cerebro, tal como creía Aristóteles ,pero otros al igual que el sabio griego Platón la ven como una entidad separada. Saber quienes tienen la razón es difícil, porque mente y conciencia siempre funcionan juntas ,pero pueden estudiarse por separado ,según el Dr. Parnia cuando los pacientes enfrentan un paro cardiaco y luego regresan gracias a técnicas de reanimación.

Para estudiar lo anterior el médico hizo el proyecto “ Aware” ( Conscientes durante la resucitación) que busca probar las vivencias de los pacientes antes de morir, durante la muerte o cuando logran revivir .Si prueba que la conciencia funciona en forma independiente de la mente, es decir, cuando el cerebro está inactivo como consecuencia del paro cariaco, significaría que Platón estaba en lo correcto y la conciencia sería “ una entidad con su propia física y biología ,pero tan sutil que no existen herramientas hoy para verla” Hace el símil de que un niño puede pensar que las personas que se ven en la tv. están dentro del aparato, cuando obviamente el televisor solo presenta una imagen. “ Queremos saber, dice si el cerebro produce esa conciencia o simplemente la transporta.”

En este tema es crucial definir que es la muerte, no importa que la haya causado( accidente ,hemorragia, infección).Parnia señala que todas las personas mueren por un paro, que no es lo mismo que un infarto( obstrucción de una arteria que puede matar o no a un paciente).En ese momento ,el corazón deja de bombear sangre y los órganos vitales dejan de funcionar, la persona no respira y el cerebro no recibe oxígeno. En ese entonces como sabemos los médicos recurren a la reanimación cardiopulmonar ,para que el corazón vuelva a latir .Ello se hace hasta por 10 mn, pues más tiempo se corre el riesgo de revivir a alguien con daño cerebral. Si los intentos son estériles, los médicos declaran muerta la persona .Pero, este médico dice que es posible revivir a una persona sin que tenga daño cerebral, gracias a una máquina extracorpórea que permite circular la sangre del paciente ( asegura que médicos han resucitado personas después de 4-5 hrs. más de eso de eso, es imposible)

Informa también que existe un libro del siquiatra Raymond Moody titulado “ Vida después de la vida,” que recoge experiencias de personas que han vuelto a la vida, pero Parnia considera que son solo relatos anecdóticos y que durante un paro cardiaco las personas son conscientes de lo que sucede , al tiempo que viven experiencias extracorpóreas .Todos las tienen ,pero pocos las recuerdan, lo mismo ocurre con los sueños,ya que al despertarnos….se nos olvidan.

Parnia, considera importante tener una definición más fluida sobre la muerte, por lo que pide investigar este tema con mente abierta y sin prejuicios. Su investigación por lo tanto, podría resolver enigmas como los de la muerte y la conciencia, pero también enseñar a NO temerle a la llegada de ese momento.

El tema sobre la muerte es un tema tradicional para la filosofía y la teología, ahora como lo hemos visto hoy, también está en manos de la ciencia.

Bibliografía: Tema de MSN “ Tres minutos después de morir”

Aporte Sr. Mario A. Bastías Segura ( Santiago)





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista