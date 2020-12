Social 24-12-2020

Tres nuevas ambulancias fueron entregadas a SAMU Maule

Con una inversión que superó los 200 millones de pesos, fueron entregadas tres ambulancias avanzadas a SAMU Maule, adquiridas con fondos del Ministerio de Salud y que forman parte del Convenio de Programación suscrito entre MINSAL, Servicio de Salud Maule y Gobierno Regional. Los móviles forman parte de la renovación de flota e incorporan un ventilador mecánico de traslado para soporte respiratorio.

“Son un lujo estas ambulancias, son parte del Convenio de Programación que tenemos con el Servicio de Salud Maule, ha sido un año muy duro y a todo el mundo de la salud le ha tocado trabajar mucho, más de lo normal, por lo tanto, aquí también viene a ser un reconocimiento, mejorar la calidad de las ambulancias, mejorando así, las condiciones de las personas que día a día trabajan y que ocupan estas ambulancias. Es una excelente noticia y se sumarán a las comunas de Curicó, Talca y Linares. Reforzar y rescatar el tremendo trabajo que han realizado todos los funcionarios, quienes desde la primera línea han arriesgado su vida por todos nosotros”, señaló el Intendente, Juan Eduardo Prieto.

Se trata de tres móviles marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 314, que permitirán renovar los vehículos más antiguos de la flota de 22 móviles con que cuenta SAMU actualmente, así lo dio a conocer el director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime “Esta noticia no podía ser mejor para nuestros usuarios y funcionarios. Constan de muchos elementos de seguridad nuevos, los cuales no teníamos antes, y no solo de seguridad y confort. Estas ambulancias pasan a formar parte de la flota de vehículos y el inicio de la renovación de nuestros vehículos, 22 ambulancias que tenemos en la región desplegadas en bases SAMU. Gracias a este Convenio de Programación hoy podemos materializar la entrega de 3 móviles de alta gama” comentó Jaime.

Patricio Ojeda, presidente del Consejo Regional del Maule, recalcó la importancia de la llegada de estas tres ambulancias que forman parte del Convenio de Programación “Nos complace mucho poder entregar estas ambulancias que fueron comprometidas a través de un convenio, con financiamiento del Ministerio de Salud que se suma a la enorme cantidad de recursos que durante el año 2020 se han puesto a disposición de la región para atender la crisis sanitaria y mitigar las consecuencias que se originan a partir del Covid-19. Para nosotros es sumamente valioso el que hoy día estas tres ambulancias se materialicen y estén llegando oportunamente para enfrentar esta segunda ola que probablemente se va a generar a partir de las próximas semanas”.

La línea 131 de SAMU Maule en promedio recibe 22.000 llamadas mensuales, de los cuales, 1.825 es decir un 8% del total de llamadas, requiere despacho de móvil, el resto es no pertinente para envío de ambulancia y se resuelve con apoyo médico a distancia o instrucción de traslado por sus medios