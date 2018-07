Nacional 26-07-2018

Tribunal condena a cadena de supermercado a pagar indemnización por robo de vehículo en local

La empresa deberá pagar $7.200.000 al dueño del auto tras el hecho ocurrido en un local de Maipú en septiembre de 2014.

- El Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago condenó a la administradora de supermercados Híper Limitada a pagar una indemnización de $7.200.000 por el robo de un vehículo ocurrido en el estacionamientos de un local en Maipú, en septiembre de 2014. Según lo estipulado por el fallo de la magistrada Patricia Castro, el monto se divide en $4.200.000 por daño emergente y $3.000.000 por daño moral. El total deberá ser pagado al dueño del auto sustraído. El fallo indica que al haber ocurrido dentro del estacionamiento del supermercado, se rige por "contrato denominado de estacionamiento masivo", el cual "supone la existencia de un terreno, con accesos controlados, al cual ingresa un vehículo conducido por el usuario, quien paga un precio, que le otorga derecho a estacionar o dejar el vehículo en un lugar disponible". Continúa con "hay parte de la doctrina, como también de la jurisprudencia que le ve este carácter de oneroso, y lo vinculan con el ofrecimiento que hace el proveedor del estacionamiento de otros servicios, en este caso el de vender diferentes bienes en un solo lugar, tal cual como es el caso de un Supermercado". Debido a que independiente "de que Híper Líder Ltda., cobre una tarifa, lo cierto es que el carácter gratuito de estos servicios no es efectivo, pues los mismos forman parte de un servicio mayor y que en definitiva su objeto no es sino atraer clientela". Así, el fallo concluye afirmando que el robo del auto "constituye una infracción a la regla contractual, sin que exista ningún antecedente que permita acreditar que dicho incumplimiento no fue culpable y, por ende, exonerar de responsabilidad a la demandada".