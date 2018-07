Nacional 25-07-2018

Tribunal declara ilegal detención de ex actor sindicado como uno de los principales "lanzas" del Metro

En libertad quedó Luis Andrés Baeza Cáceres (21), ex actor de BKN, luego que el 7° Juzgado de Garantía declarara ilegal su detención a manos de la PDI esta mañana Según la policía, el imputado, que participó en la serie infantil BKN que Mega transmitió entre 2004 y 2012, era uno de los principales "lanzas" del Metro. En la audiencia en que iba a ser formalizado por la Fiscalía Centro Norte, el tribunal estimó que la detención no se produjo en un contexto de flagrancia, ya que no existían indicios suficientes que pudieran acreditar que este estuviese cometiendo un delito en la estación Moneda. Al no contar con una orden de aprehensión, fue dejado en libertad. Previo a la cita, el subprefecto de la PDI Gerson Sanhueza informó que Baeza Cáceres registra más de 35 detenciones por diversos delitos y que era intensamente buscado hasta que ayer se concretó su detención. Explicó que el modus operandi del imputado era actuar en los horarios punta del Metro realizando ciertas maniobras como empujones con el fin de lograr sustraer especies a los pasajeros, especialmente a extranjeros.

