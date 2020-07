Nacional 30-07-2020

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra ex carabinero que disparó lacrimógena a hombre en Rancagua



El Tribunal de Garantía de Rancagua dictó veredicto condenatorio en contra de un ex carabinero que lanzó una bomba lacrimógena en contra de un hombre en diciembre de 2019, en el marco de las protestas del estallido social, por el delito de homicidio frustrado. El hecho ocurrió tras distintas manifestaciones, cuando el ex sargento de Fuerzas Especiales de la Prefectura de Cachapoal disparó una lacrimógena contra la víctima, que le impactó en la cabeza causándole lesiones craneales. En el proceso en tribunales, además, el abogado del afectado indicó que incluso este no era parte de las protestas; tras el episodio, la jefatura de la VI Zona instruyó la baja del sargento primero por las acusaciones que pesaban en su contra. La instancia judicial se realizó bajo la modalidad de juicio abreviado, luego de un acuerdo entre la Fiscalía, los querellantes y la defensa del imputado. “Ese día, el ex sargento de Carabineros, premunido de una carabina lanzagases disparó e impactó en la cabeza de la víctima un proyectil lacrimógeno, cuando la víctima se encontraba a 8,5 metros de espalda al ex carabinero”, detalló el fiscal de Alta Complejidad de O’Higgins, Nicolás Núñez. El abogado Gabriel Henríquez, defensor del ex uniformado, se manifestó satisfecho con el veredicto y apuntó que fue “posibilitado” por “tres atenuantes: irreprochable conducta (anterior), haber aceptado un juicio abreviado y la reparación celosa del mal causado; por tanto dentro de la realidad en que estamos a la defensa la deja conforme”. La lectura de sentencia se realizará el próximo lunes 3 de agosto, a las 9:00 horas; la Fiscalía pide una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo