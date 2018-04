Crónica 05-04-2018

Tribunal impone el pago total de más de 50 millones de pesos a autoridades maulinas tras suspensión condicional del procedimiento

25 millones de pesos como aporte al Municipio de Talca, 12 millones más para un Hogar de Ancianos de escasos recursos en Molina y 20 millones como inversión para ejecutar un plan de reciclaje en el sector Villa Francia de la capital maulina, que en total suman 57 millones de pesos, son parte de las condiciones que el Tribunal de Garantía - acogiendo la petición de la fiscalía - deberán aportar las 4 personas formalizadas en una investigación llevada en su contra por los delitos de cohecho, soborno, negociación incompatible y malversación donde se vieron involucrados, en diferentes hechos y grados de responsabilidad, el Senador Juan Castro que al momento de los ilícitos era alcalde Talca, el actual alcalde Juan Carlos Díaz, el miembro del Core Juan Valdebenito ex jefe de gabinete del municipio, el gerente Christian Tizza de la empresa CTS Limitada relacionada con la recolección de la basura y finalmente la propia empresa CTS Ltda. en su calidad de persona jurídica.



La irreprochable conducta anterior, el no estar cumpliendo con una actual suspensión condicional y que la sanción probable de recibir una sentencia condenatoria no supere los 3 años de privación de libertar son – tal como lo dispone nuestra legislación – elementos necesarios para arribar a esta salida alternativa. A lo anterior se suma la colaborado en la investigación y el haber reparado el daño con aportes económicos hechos con anterioridad, hacen que finalmente el sistema procesal penal y por ende la ley permitan arribar a esta suspensión condicional.





El Fiscal Regional Mauricio Richards a cargo de esta investigación señaló “que teniendo presente el principio de objetividad que regula el actual del Ministerio Público y el de igualdad ante la ley, sin perjuicio de la gravedad de los delitos que se había formalizado e investigado y cumpliéndose los principios legales se accedió a una salida alternativa. En cuanto a las condiciones que se propusieron lo que el tribunal ha resuelto son bastante similares e incluso un poco más gravosas de lo propuesto. Sin bien estos delitos son de alta connotación y de gravedad, las penas a las cuales se pueden acceder son bastante bajas y por lo tanto las condiciones de alguna manera tienen relación al quantum de las penas que se podrían haber obtenido de obtener una sentencia condenatoria en un juicio, lo que es una de las posibilidades que podía ocurrir.. Hay un monto total de más de 50 millones de pesos que en definitiva va a ser indemnizada a la municipalidad y una institución de beneficencia para ancianos terminales, así que creemos que la resolución se ajusta a la petición de la fiscalía y al mérito de los antecedentes”



A lo anterior se suman charlas a 10 colegios de Talca y a 10 comunas maulinas sobre materias relacionadas con la el reciclaje de basura, la asistencia de los imputados a un curso sobre regulación y control de administración municipal, sumándose la entrega de 40 ejemplares sobre la nueva Ley de Reciclaje, entre otras condiciones a cumplir como la firma bimensual ante la fiscalía.