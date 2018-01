Nacional 13-01-2018

Tribunal sobresee investigación por muerte de Antonia Garros en Concepción

Las pesquisas establecieron que en el deceso de la joven de 23 años no hubo participación de terceros. La familia insiste en que su pololo la agredía.

El Tribunal de Garantía de Chiguayante decretó este viernes el sobreseimiento definitivo de la investigación por la muerte de Antonia Garros, quien falleció tras caer desde el piso 13 de un edificio de departamentos en Concepción, Región del Biobío, en febrero de 2017. Lo anterior, luego de que las diligencias de la fiscalía establecieran que la joven de 23 años atentó contra su vida, no existiendo participación de terceros en el deceso.

El caso provocó una serie de protestas en Concepción y Santiago, las que se instaban a los parlamentarios a legislar sobre la violencia en el pololeo. La decisión fue adoptada por la jueza de Garantía Karina Mahilovic, quien rechazó la reapertura de la investigación que era solicitada por la familia de la malograda mujer. Éstos aseguran que el pololo de la fallecida, Andrés Larraín (33) –quien incluso fue formalizado en la causa- ejerció violencia en contra de ella, llevándola a decidir quitarse la vida. Pero la magistrado decidió el sobreseimiento del joven. "Lo que hay que demostrar acá es que, no es menor, y es que la violencia psicológica sí existe y a través de esa violencia sí se puede llegar a un crimen", dijo Consuelo Hermosilla, mamá de Antonia, a Soy Chile. Mientras que el abogado querellante Andrés Cruz aseguró en radio Cooperativa que no se entrevistó a un testigo que asegura haber escuchado a la joven gritar que no se quería morir, antes de caer al vacío.