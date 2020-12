Nacional 18-12-2020

Tribunales han emitido más de 135.269 órdenes de pago por primer retiro del 10%: AFPs han pagado casi 62 mil



Miles de personas que solicitaron la retención del 10% de los fondos previsionales por concepto de deudas de alimentos ya recibieron el dinero en cuestión. Así lo informó este martes la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien dio cuenta de los avances de los procesos llevados a cabo en el Poder Judcial.

Detalló que, al 10 de diciembre, los tribunales de Familia recibieron 386.354 solicitudes de retención del primer retiro del 10%, las que llevaron a que se dictaran 307.422 medidas cautelares. Así también, que se realizaran 299.688 solicitudes de liquidación, de las cuales 245.322 se han llevado a cabo. En tanto, los tribunales han emitido ya 135.296 resoluciones de orden de pago, mientras que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) correspondientes han materializado 62.086 de estas. "En dos semanas ingresó una cantidad de solicitudes que normalmente ingresa en un año y medio", acotó la ministra. En cuanto al segundo retiro, continuó, el Poder Judicial ya ha recibido 155.0 577 peticiones al 15 de diciembre. La mayoría de estas corresponden a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago (38.779), seguida de la de San Miguel (29.535), Valparaíso (17.898), Concepción (12.301), Rancagua (8.865) y Talca (8.655).

En esa línea, recalcó que tras la solicitud de retención se debe iniciar un proceso judicial que podría llegar incluso ante las Cortes correspondientes, por lo que el pago de la deuda no es inmediato. "Los tribunales no pueden adoptar una decisión de manera inmediata, automática, pues es necesario respetar las garantías procesales que tienen las partes litigantes. Los tribunales no son solo receptores de estas peticiones, pues, como en todas las actuaciones deben revisar los antecedentes para dictar una resolución. El proceso es largo y complejo y no hay sistema masivo de tramitación", agregó. La ministra también se refirió a las amenazas que varias mujeres habrían recibido de parte de sus ex parejas al pedir la retención de los fondos. "Esto es una demostración de una violencia económica que se está ejerciendo respecto de las madres que están instando por ejercer ese derecho concedido por las leyes", manifestó.