16-02-2020

TRISOT Letras y sueños





Laura Trincado Soto es una artista chilena, nacida el 6 de noviembre de 1979 en la ciudad de Los Ángeles, octava región y, actualmente, radicada en Angol; que ha centrado su obra en las artes visuales, óleos y arte digital. También ha volcado su esfuerzo creativo en la poesía, surgiendo desde ahí su reciente libro "Trisot, letras y sueños".

De profesión autodidacta, comenzó a incursionar en el mundo del arte a mediados del año 2011, dibujando y luego pintando, creando a los meses siguientes un blog para mostrar sus trabajos, siendo por estos medios contactada por diferentes galerías del extranjero.

En marzo de 2012 participa en la Exposición Colectiva Internacional de la sala S. Morillo en Madrid, España; desde ese mismo país es llamada para participar en una subasta benéfica en el Café de la Princesa que organizó la plataforma de arte contemporáneo Talenty Art en Barcelona, para la Fundación Carlos Sanz. Ese mismo año, en Brasil integra el anuario de arte: Arte Atual.

El 2013 - 2014 influenciada por el mundo mágico de los sueños y la fantasía a través de poemas y semi cuentos, comienza a adentrarse en el mundo de las letras, teniendo positivas críticas por parte de escritores chilenos y extranjeros. El mismo año se siente atraída por la técnica del arte digital, participando en la creación de imágenes, carátulas y portadas para distintos artistas de su país y el extranjero, desarrollando un sinnúmero de obras que están expuestas en sus páginas y redes sociales. Invitada a participar en la Bienal de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, es entrevistada por distintas revistas digitales del extranjero.

El 2014 - 2015 sus poemas fueron publicados en un diario regional de Chile; a fines de 2016 fue entrevistada por el blog mexicano Mujeres Aristas/FemaleArtist, blog bilingüe muy entretenido e inspirador, en el cual se puede conocer el trabajo creativo expresado de varias formas, por mujeres de distintas nacionalidades y épocas.

Su temática principal son los sueños, mezclando realidad y fantasía. Laura ha sido destacada en diversas plataformas de Internet y realizado exposiciones a nivel nacional e internacional recibiendo excelentes críticas.

“Quienes puedan oír los gritos escondidos entre los espacios de estas letras, podrán descubrir y capturar la magia que en mi soñador corazón se agita…” Laura, describe -en el prólogo- la esencia de su libro “TRISOT Letras y sueños”, que contiene 125 poemas, e impreso en Linares el año recién pasado.

El mundo de Laura es poético luminoso, trabajado con mano de artista que visualiza sueños enmarañados en las letras que brotan de su alma o de letras presurosas que expresan en transparente sencillez una gama de colores y sentimientos que afloran desde lo más íntimo, para dejarse llevar de la mano de vocablos configurados en cada uno de sus versos. “Luz”, por ejemplo, es un poema que la refleja: “las voces del silencio me dan la bienvenida, a un mundo de colores y dulces melodías”. En esencia, está presente lo que significa ser creadora con una mirada holística (pintura, música, poesía).

En una entrevista que concedió a un medio digital, va demarcando su andar en la poesía que nace de un mundo íntimo y que ahora recibimos, en poco más de 180 páginas, cuya inspiración abarca diversas temáticas, “desde la música que escucho en ese momento hasta los sueños que he tenido (despierta o durmiendo)”; reconociendo, además, que “sonidos, imágenes, aromas capturan la imaginación y hacen crear un mundo propio; un mundo muchas veces relacionado con los deseos y los miedos que se mezclan, y provocan explosiones de colores acompañados de sombras que realzan el alma de la creación”.

La definición de su trabajo cohesionado se ve representado en una visión significativa en cada uno de los versos que afloran de su alma, enlazándose con colores, sonidos para originar una multiplicidad de versos y reflexiones poéticas; reafirmando que transita por la creación artística integral.

Queda expresado claramente que “en un mundo tan convulsionado el Arte es una gran vía de escape y también un lienzo en blanco sobre el cual pintar (digitalmente) es el mundo que quiero. Un mundo bello conectado con el Universo, no solo el exterior; sino con el más importante, con nuestro universo interno”.

Allí encontramos la génesis del libro. Lo indica cuando señala “habitan los sentimientos más nobles, como el amor, la paz y la esperanza del ser humano; que a veces, por diversos motivos, se nublan con la espesa bruma del egoísmo”. Es esencialmente un bello desafío su creación, que encontramos en las páginas de “Letras y sueños”.

El arte digital, soporte de su creación, “es muy importante para mí, me resulta entretenido ya que no hay límites para la imaginación; pero no he dejado de lado la pintura ni el dibujo, como tampoco he dejado de escribir. Todas son cosas muy distintas, más introspectivas que, aun así, están ligadas y se potencian unas a otras”.

Música, pintura y poesía, es una trilogía artística que puede ser trabajada como individualidades, pero también como un todo absolutamente cohesionadas entre sí. Las creaciones digitales o pinturas de Laura están inspiradas en cuentos o poemas que ha escrito, o a la inversa; y cada una de ellas tiene su propia génesis.

“TRISOT Letras y sueños”, un libro de poemas y semi-cuentos, con pequeñas historias fantásticas, y algunas no tanto, inspiradas en sueños, deseos, desengaños que pueden ser un reflejo de quien lea este interesante libro. “El Arte -música, pintura y poesía- es belleza y tenemos que llenar de belleza el mundo para que la energía cambie de manera positiva”.

El Arte es liberar el espíritu, hay que perderse en ese laberinto de sensaciones, pensamientos y experiencias para lograr sacar lo mejor de cada uno y sentir que lo que construyes te hace realmente feliz, y ayuda a superarte cada día más.

En la actualidad Laura está dedicada al arte digital, además de seguir escribiendo y pintando; haciendo fotografía, música e imágenes en movimiento. (Bibliografía: TRISOT, Letras y sueños. 1ª. Edición, 2019.)



Manuel Quevedo Méndez