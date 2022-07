Social 21-07-2022

Tritato: El nuevo concepto en Pizzería Napolitana que llegó para quedarse en Cauquenes

- Ubicados estratégicamente en la capital provincial, en el corto tiempo de funcionamiento, se han hecho de una cartera de clientes que los prefiere por la calidad en la preparación de sus productos.



Vivieron por años fuera de su tierra natal: Cauquenes. Ya de regreso en su ciudad Karen y Alvaro Ibáñez, buscaron la manera de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos y haciendo gala él de los conocimientos culinarios y ella de sus dotes de una buena administración, estos hermanos dieron vida a “Tritato”; un nuevo concepto en la preparación de Pizzas que ya está dando que hablar en ésta capital provincial.

La preparación de la masa es sólo uno de los secretos que mejor guardan a la hora de elaborar sus productos, los que en el corto tiempo que llevan en el mercado, ha tenido buenos resultados y es comentario obligado en Cauquenes.

El “Centro de Negocios Sercotec, Satélite Cauquenes” operado por la Universidad Santo Tomás Talca, “nos ayudó a realizar todo el proceso de formalización de esta sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos; además de convertirse en un acompañamiento vital para el funcionamiento de nuestro local y dar los primeros pasos en el ámbito del negocio culinario en esta ciudad”.

“Pero nuestro trabajo va más allá; nos interesa ir innovando y actualizándonos en la medida que pasa el tiempo y ajustando nuestra carta que combina las Pizzas, con la preparación de una variedad en Empanadas, Panuozzos, Palitos de ajo, Hogazas de Pan, etc. y donde también el sabor de un buen chocolate como alfajores, volcanes o un suave pie de limón, es parte de nuestro ofrecimiento a los clientes”.

Tritato se ubica estratégicamente en calle Maipú #350, a pasos de dos establecimientos educacionales, donde no sólo sus alumnos y apoderados son parte de sus clientes preferentes, sino que también los profesores y la gente que trabaja cerca nos visita para saber cuál es la especialidad del día y ver que novedades tenemos para ofrecer, comenta Alvaro mientras sigue adelante con la preparación de una Pizza Margarita, una de las cartas nuevas del negocio.

“Y cuando de gustos se trata, quienes han visitado Tritato ya parecen haberse inclinado por su favorita. Me refiero a la Pizza Coriandolo, elaborada en base de salsa pomodoro, mozzarella, carne, pimientos, cebolla acompañada de un pesto de albahaca o cilantro dan el toque perfecto que nos ha significado una cantidad importante de pedidos en el último tiempo”.

Y quienes deseen pedir alguno de sus productos, pueden dirigirse a calle Maipú 350; al celular +569 50841099; o contactarlos a través de su cuenta de Instagram @tritato_cauquenes y solicitar el reparto por delivery directamente en su hogar.