Opinión 05-07-2020

Tsunami financiero, la ola que se nos viene





En momentos en que los efectos de la pandemia en el mundo se están haciendo sentir con fuerza en las grandes economías, en Chile se están incubando una serie de grietas financieras que al parecer no están siendo monitoreadas o sopesadas correctamente por nuestras autoridades.

Más allá de la profunda caída de la actividad económica y un desempleo que no para de subir, existe una cierta pasividad de la sociedad frente el verdadero “tsunami” que se vendrá después de la pandemia y que está relacionado a las miles de empresas y personas que terminarán ahogadas financieramente.

Bastar ver como grandes y hasta ahora sólidas compañías en el mundo como Latam, Airbnb, Aeroméxico y Victoria’s Secret, por ejemplo, han colapsado financieramente, lo que es una señal de que muchas empresas -con evidentemente menos espaldas- en nuestro país cederán a la crisis y pondrán en peligro la tan importante cadena de pagos.

Dado este contexto, medidas más profundas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las personas que están en riesgo de quiebra se transforman no sólo en necesarias para mantener cada eslabón de la cadena de pagos, sino también en urgentes.

Nos enfrentaremos a un verdadero “tsunami” de proporciones, con una actividad en el suelo y un desempleo crónico, y que encontrará a personas y pymes “tomando sol en la playa”. Esperemos que autoridades y la sociedad en general tomen conciencia hoy de tomar las medidas correctas para evitar este colapso económico que se nos viene y parece que aún no vemos con claridad.







(Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de Defensadeudores.cl)