Opinión 07-04-2018

Tú y la luna

Me gustaría tener

una cámara en la luna,

para contemplarte

cada noche,

sin que nadie se oponga

y ver que tus labios

hermosos,

reciban mis besos.



Aquella luna que

con presencia en el cielo,

lo hace más bello…

al igual que tú,

cuando no estás ausente

iluminando mi existencia.



Y a la distancia

miro la sonrisa de tus

ojos… maravillosos.

Entonces sueño que eres mía

y sin dormir,

sigo soñando…



soñando que tú eres

la luna

y yo uno de aquellos

luceros

que la pretenden

cada noche

cuando se va deslizando

majestuosamente…

en silencio,

pretendiendo a nadie despertar,

tan solo alumbrar…



Como tu existencia ilumina

mis ganas de seguir viviendo.

Y cuando no estás,

mi existir es como una noche

sin luna,

luceros, ni estrellas…



-¡Que falta hacen

tú y ella!

que noche tan oscura,

negra y ausente…

me parece la muerte.

Suplico… ¡No te vayas

vida mía,

hoy y mañana otra vez

quisiera verte!





(Carlos Yáñez Olave)