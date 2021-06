Editorial 04-06-2021

Tuición compartida





La Comisión de Familia inició el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer como regla general el régimen de tuición compartida de hijos o hijas de padres separados.



El grupo de legisladores escuchó a uno de sus autores, quien explicó que la iniciativa busca que en caso de divorcio o separación de los padres, la autoridad parental se ejerza en común y ello se establezca como regla general a diferencia de lo que ocurre actualmente.



La tuición compartida es el régimen donde el cuidado personal de los hijos está a cargo tanto de la madre como del padre. En este caso, ambos padres tienen los mismos derechos y deberes de participar en forma activa y equitativa en el cuidado, crianza y educación de sus hijas(os).



De esta forma, se pretende que las decisiones en relación a los hijos se tomen en familia y no sólo lo vea una de las partes. A su juicio, esto genera equidad y equilibro entre los padres.



La propuesta legal, por ende, consagra la tuición compartida como el régimen por defecto. Si no hay acuerdo en adoptar el cuidado compartido, el juez decidirá a solicitud de cualquiera de ellos si se adopta este u otro régimen cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo o hija lo haga conveniente.



El legislador comentó que, de este modo, la mencionada corresponsabilidad sólo podrá romperse en caso de que lo exija el interés del niño o niña.



Añadió que el desafío es lograr concretar la corresponsabilidad entre los progenitores, cambio que no solo busca equidad entre los derechos y deberes de los hombres y mujeres, sino también el efectivo desarrollo del tan clamado principio “interés superior del niño”.