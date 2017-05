Nacional 24-05-2017

Túnel Kennedy tiene 77% de avance: Revisa cómo se verá la obra cuando haya finalizado

La construcción, la más grande del programa de infraestructura vial para Santiago Centro Oriente, se extenderá por 1,2 kilómetros y permitirá un aumento del 50% en el flujo por esa vía. El Ministerio de Obras Públicas espera entregarla a fines de este año.

A fines de 2017 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) espera poder entregar el túnel Kennedy, ubicado a la altura de Américo Vespucio y que actualmente tiene un 77% de avance, obra clave del Plan Santiago Centro Oriente. En un recorrido por las obras, el titular de la cartera, Alberto Undurraga, manifestó que "ya hemos entregado tres túneles bajo el río Mapocho, hemos entregado bastantes enlaces, y estamos ya en el 77% de avance de lo que es el túnel Kennedy, un túnel 20 metros bajo tierra, de 1,2 kilómetros y que esperamos entregar definitivamente a finales de este año". Revisa cómo se verá en el video al final de la nota o haciendo click aquí. Este martes señaló que "hemos iniciado una nueva etapa en la obra, que es la instalación de los sistemas de ventilación. Esto lo podemos hacer porque el túnel ya tiene el nivel de avance suficiente para ello". El túnel Kennedy se extenderá por 1,2 kilómetros entre la ex Rotonda Pérez Zujovic y Américo Vespucio, y sus obras incluyen una solución al "nudo de Vespucio" con esa autopista urbana. Lo anterior con una inversión de US$148 millones. Tiene como objetivo mejorar la conectividad entre los sectores oriente y poniente de Santiago y separar estructuralmente lo que son los flujos largos, que van de oriente a poniente o viceversa, de los flujos cortos, aquellos automovilistas que se mueven dentro de ese sector de la ciudad. En lo que se refiere específicamente al túnel, ya se concluyeron las excavaciones y actualmente está en la etapa de hormigonado, lo que incluye el revestimiento y la impermeabilización. Esto ya presenta un avance del 84%. Asimismo, se están llevando a cabo los trabajos de montaje electromecánico, es decir, las instalaciones de los ductos de ventilación e iluminación, entre otras cosas. El túnel, una vez terminado, tendrá una capacidad de 8.500 vehículos por hora gracias al rediseño de las actuales vías de superficie en avenida Kennedy: quedarán tres pistas express y dos de flujo local hacia el poniente, mientras que las cinco pistas del túnel irán todas hacia el oriente. Gracias a esto, la vía aumentará su capacidad total en un 50%. A pesar de lo anterior, el ministro de Obras Públicas precisó que "no hay ninguna obra que termine por sí sola con el atochamiento cuando hay alta demanda en algunos días y en algunas horas". Sin embargo, enfatizó que la separación de los flujos largos y cortos "es un beneficio para los usuarios", así como también lo son las entregas de otros siete enlaces, tres túneles, dos puentes y un ciclopaseo. "Se ve cómo mejoran los tiempos y cómo mejora la calidad del servicio para los automovilistas. Pero comprometer la eliminación total de la congestión no tiene que ver tanto con las obras que se realicen sino que tiene que ver también con el desarrollo del transporte público de la ciudad", comentó. Respecto a eso, Undurraga aseguró que los túneles que se están construyendo están habilitados tanto para el transporte privado como público, pero que "depende de la autoridad de Transportes finalmente determinar si los distintos recorridos pasan o no por este túnel". Finalmente, el secretario de Estado quiso recalcar que el uso del túnel Kennedy no tendrá costos asociados adicionales para los automovilistas. "Estas obras ya están incluidas dentro del tag, son los mismos pórticos que existen actualmente", comentó. La única diferencia es que el pórtico que actualmente se encuentra bajo la ex Rotonda Pérez Zujovic se trasladará al túnel Kennedy, por lo que quienes entren desde Andrés Bello deberán pasar por este tag.