Opinión 15-07-2020

Turismo de aventura en Linares, La Carreta Y Los Bueyes



En el mes de Noviembre del año 2019 Chile fue elegido por cuarta vez consecutiva como el mejor destino de Turismo Aventura del mundo y por primera vez como el mejor destino de Turismo Verde del mundo, en los World Travel Awards, conocidos también como los Oscar del turismo mundial.

Lo anterior, además de llenarnos de orgullo a todos los que de una u otra forma trabajamos en este sector, sin duda alguna nos significó un valioso plus comercial, que no mediante lo ocurrido con el “18 de Octubre” primero y la pandemia del Coronavirus después, habría rendido valiosos réditos para la economía nacional.

Pues bien, hoy la realidad es la que es y siempre pensando que en Linares hay un potencial turístico enorme, he querido esta vez escribir sobre cuál es mi visión de esta zona de Chile, como un destino de turismo aventura internacional.

He tenido la enorme fortuna no sólo de conocer la mayor parte de los destinos turísticos de Chile asociados al turismo aventura, sino que de practicar en varios de ellos este tipo de turismo. También y siempre en ese mismo contexto, he conocido varios otros destinos principalmente de Sudamérica.

En todos estos destinos he podido observar dos cosas: regulación y promoción. Exacta y rigurosamente en ese orden.

Pero, ¿qué es el turismo aventura?

De acuerdo a la Ley 20423 del año 2010, también llamada “Ley del Turismo”, el “Turismo Aventura es aquel en que se realizan actividades específicas que utilizan el entorno o medio natural como soporte físico y recurso para producir en los turistas determinadas emociones y sensaciones de descubrimiento y de exploración que implican cierto empeño, actividad física y riesgo controlado”.

En el turismo en general y en el turismo aventura en particular, no debe haber improvisación y todo debe ser pensado, resuelto y establecido antes.

Un prestador de este tipo de servicios, debe operar a partir de una inscripción y certificación específica en aquellos tipos y clases que va a explotar.

Dicho de otra forma, estar habilitado para la prestación y venta de servicios de saltos en parapente no faculta per se para saltos en benji, canoopy, rafting, treeking, etc.

Aquí como en ninguna otra área del turismo, la especialización constituye la mínima base para el control de riesgos.

¿Estoy acaso diciendo o sugiriendo que no bastaría contar con espacios y escenarios turísticos maravillosos, sin antes reglamentar el área de los prestadores turísticos que podrían desarrollar turismo aventura en Linares?

Sí, exactamente es eso lo que estoy señalando.

No basta contar con una naturaleza tan prodigiosa y exuberantemente hermosa como la existente en Linares e inmediaciones, para planificar su venta como destino de turismo aventura, sin antes desarrollar un proceso riguroso y selectivo de quienes pueden operar aquí.

En ese sentido y como casi siempre los territorios mandan y son las municipalidades las primeras encargadas de exigir que las “cosas estén en orden”.

La diferencia vital entre fama y prestigio, aquí se hace latente, bastando un “accidente” para acabar con el prestigio y ganar la fama de un sitio inseguro.

Entonces, “la carreta siempre detrás de los bueyes”.



(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)