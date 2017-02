Crónica 22-02-2017

Turismo Familiar de Sernatur contribuye a reactivar el turismo en la Región del Maule

Producto de los incendios forestales que han afectado el desarrollo del turismo en la Región del Maule, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet impulsó como medida de reactivación y promoción, aumentar los cupos en los programas sociales.

Familias de la comuna de Curicó salieron este lunes de vacaciones gracias al programa social de Sernatur Turismo Familiar, viaje que contempla 5 días y 4 noches en el destino Iloca. En la oportunidad, fueron acompañados por la Gobernadora de Curicó, Cristina Bravo Castro y la Directora Regional de Sernatur Maule, Carolina Reyes, quienes despidieron a los beneficiarios que partieron desde la plaza de armas.

La directora de Sernatur comentó que es necesario fortalecer el comercio y, por ende, la actividad turística de la zona que fue asolada por los incendios forestales y esta es una forma de visibilizar que todo está en normal funcionamiento.

“Este viaje es con motivo de entregar medidas para reactivar la economía local con motivos de los incendios que nos han afectado se ha elegido el destino Iloca para que las familias vayan a disfrutar de esta playa. Las familias que pertenecen al programa Abriendo Caminos son beneficiadas con 5 días y 4 noches en diferentes actividades”, dijo Reyes.

Por su parte, la gobernadora remarcó la necesidad de reactivar la economía de la costa de la provincia y aprovechó de invitar a todos a aprovechar los últimos días de vacaciones para visitar las comunas costinas y disfrutar de las bondades que ofrecen las playas maulinas.

“Estamos muy contentos con la posibilidad que nos está entregando Sernatur, a través de los lineamientos del gobierno de la presidenta Bachelet, sobre todo lo que dice relación con la reactivación de la economía de la zona que se vio afectada por los incendios forestales (…) lo que nosotros queremos es que las familias puedan disfrutar de lo que nos queda del verano en las playas de la provincia de Curicó”, dijo la autoridad provincial.

Durante el día de hoy, también salió un grupo de la comuna de San Javier con destino a Pelluhue, nuevo destino que se incluye en el Programa de Turismo Familiar, lo que corresponde a las medidas de gobierno con el fin de mitigar los efectos post emergencia y reactivar la actividad turística.

Iniciativa de Gobierno

El Programa Turismo Familiar es una iniciativa de Gobierno que busca favorecer el acceso de familias vulnerables al turismo. Para ello, se subsidia alrededor del 95% del valor de un paquete turístico, con todos los servicios incluidos: traslado, alojamiento, alimentación, guía, seguro de asistencia y excursiones o actividades recreativas, cancelando un copago en temporada alta de $8.900 los adultos y $5.400 los menores de 12 años y en temporada baja de $4.900 adultos y $2.900 menores de 12 años.

Está dirigido a familias cuyos integrantes sean chilenos o extranjeros residentes permanentes en Chile, que se encuentren dentro del 60% de vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares. También pueden participar quienes sean beneficiarios del subsistema de “Seguridades y Oportunidades” de la Ley 20.595 (Programa Abriendo Caminos) aunque no dispongan del puntaje señalado.

Dixie Contreras, beneficiaria del programa, aseguró que esta es una oportunidad para ella y su familia para disfrutar de un merecido descanso, justo antes de que los niños terminen sus vacaciones. “Para mí es un relajo poder salir con los niños y disfrutar ellos porque una está acostumbrada a pasar en la casa, así que es bueno porque hace 4 años que no vacacionaba” dijo feliz antes de abordar el bus.

Participación

El Programa permite la participación de familias “sin distinción”, ya que incluye a todo tipo de familias: parejas, matrimonios, bebés, niños, adolescentes, madres, madres solteras, padres, abuelos, tíos, etc., que cumplan los requisitos de vulnerabilidad antes señalados.

Este viaje se enmarca en las medidas de reactivación de destinos afectados por los incendios forestales y de la campaña #AúnNosQuedaMuchoVerano.

Toda la información sobre destinos e itinerarios está disponible en el sitio www.turismofamiliar.cl.