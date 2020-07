Opinión 01-07-2020

Turismo, motor de desarrollo local



Tener un sueño, algo por lo cual luchar, es algo muy común. Ya luchar por ese sueño no lo es tanto, pues las personas acostumbramos a postergarlos hasta que se pierden.

¿Qué ocurre entonces, dónde se van los sueños perdidos?

No lo sé, de verdad no lo sé, quizás junto a los calcetines que nunca más encontramos.

Yo les contaré uno mío, a ver si por compartirlo y ya siendo muchos, este sueño no acaba perdido.

Sin ser de Linares, pero queriendo a esta tierra, he soñado siempre con verla más próspera.

Les confieso que nunca la sentí antes, ni la siento hoy como una "tierra de oportunidades". Una "California". Al revés, Linares es tierra de "terratenientes" y para ellos las cosas como siempre han estado, están bien.

Volvamos a mi sueño amigos, no se me distraigan.

Ya dije, quiero un Linares con mayor prosperidad y soy un firme convencido que esa prosperidad puede llegar a través del turismo.

¿Se me ocurrió esto acaso por casualidad?

¿Fue que un día una luz me iluminó y acabé obsesionado con esto?

Para nada, este sueño, esta idea, es consecuencia de años de experiencia y también de estudio sobre cómo el turismo ha transformado la realidad de comunidades e inclusive de naciones en el mundo entero.

Veamos primero el caso de España que de ser el "patito feo" de Europa, pasó a ser hoy el principal destino turístico de ese continente. Lo cuánto eso ya influyó en la economía de esa nación y consecuentemente en la calidad de vida de los españoles, es algo que no admite discusión.

Veamos ahora con mayor profundidad un ejemplo local, veamos el caso de Pucón, hoy uno de los principales destinos turísticos de Chile.

Hablar del lago y del volcán Villarrica antes, era sinónimo de referirse al pequeño poblado de Villarrica, sus hoteles y camping.

Hoy contar que fuiste al lago, al volcán y a las termas, genera la inmediata consulta sobre ¿.. y en qué lugar de Pucón te hospedaste?.

Pucón es la estación base de toda esa región y desde ahí nacen los tours a todas las maravillas naturales de su entorno.

El desarrollo comercial, de servicios, inmobiliario y lógicamente laboral de Pucón ha sido notable y todo eso gracias a qué, al turismo claro.

Pregunta 1: ¿Es acaso Pucón más que Linares como ciudad?

Pregunta 2: ¿Será el entorno natural de Pucón tan maravilloso que no puede ser igualado por el maravilloso entorno natural de Linares?

No, mil veces no, esa es mi respuesta a ambas preguntas.

Linares es una ciudad hermosa, estructurada, con una sólida base histórica y estratégica en cuanto a su localización.

Linares como ciudad es mucho más que Pucón.

Ya el entorno natural de Linares es de una belleza inconmensurable, que sólo aquel que se acabó acostumbrando a verla, no lo percibe.

Aquí en Linares lo que falta es desarrollar el turismo, ponerlo en un plano de igualdad en cuanto a la tabla de prioridades locales. Pero no para "fotos y votos", sino que "de veritas" como diría un amigo mexicano.

La rueda ya se inventó hace años y el turismo como base de desarrollo económico local también.

Saben algo, yo tengo muchos amigos, cientos y quizás hasta miles de amigos que vendrían a Linares conmigo, pues ya les he hablado mucho sobre esta tierra, la que ellos obviamente no conocían “ni en pelea de perros”.

Mis amigos son brasileños, aman viajar y quieren hacerlo a Chile cuando se pueda claro.

Necesito entonces que los soñadores nos unamos y juntos generemos las bases para hacer de Linares un destino turístico de calidad, muy seguro, sustentable, serio, responsable, respetuoso y amistoso con el turista, con precios razonables y que reciba a mis amigos y a sus amigos, como ellos así se lo merecen.

Para quien tenga algún emprendimiento de cualquier tipo, o incluso quiera iniciar alguno relacionado con el turismo, lo convoco a dejar una nota en los comentarios de la edición on-line de esta crónica de El Heraldo. Prometo responder a todos, siempre dentro de una base seria y de respeto.





(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)