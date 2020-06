Opinión 17-06-2020

Turismo post-pandemia



Pareciera que hoy hablar de cualquier cosa que se sale del tema pandemia fuera un pecado y que quien lo hace se sale de lo establecido, de lo pauteado y de lo políticamente correcto.

La verdad es que hablar de temas económicos y aún más en estos tiempos, no tiene nada de pecaminoso, ya que la mayor consecuencia que esta pandemia nos dejará y perdurará quien sabe por cuánto tiempo, es esa, la económica.

La mecánica económica de las naciones no dista de la de nuestras propias finanzas personales y quien piense aún, que los gobernantes son los poseedores de las llaves de un cofre de recursos inagotables, está actuando con ignorancia o una deliberada malicia, habiéndose quedado bien atrás en el tiempo, digamos que al menos, por el Siglo XX.

Hay que hablar y hablar ahora, fuerte y claro, de los graves problemas que se nos avecinan y decir avecinan ya es timorato, pues ya muchos los están viviendo.

El mayor de esos problemas es la falta de trabajo y para crear trabajo, hay primero que saber detectar las oportunidades y de eso hablaremos hoy, del turismo posterior a la pandemia.

Quienes trabajaban en turismo, incluso antes de la pandemia, ya habían sentido un fuerte uppercut (golpe al mentón para los no amantes del box) con todo lo que significó el "18 de octubre".

Se perdieron varias decenas de miles de empleos directos e indirectos y muchísimos empresarios turísticos decidieron "bajar sus cortinas", claro, los que quedaron con ellas después de los innumerables saqueos, devastación de varios polos de atracción turística y consecuente cancelación de eventos, reservas e intenciones de viaje.

La pandemia entonces, en muchos casos, sólo sirvió para rematar a varios empresarios turísticos y para hacer sentir a los que ya habían salido del rubro, que habían hecho lo correcto y que se habían salvado de algo aún peor.

Veamos bien entonces cuáles podrían ser los escenarios para el turismo post-pandemia y para eso amigos, vamos a desempolvar nuestro más añoso libro de Microeconomía (cof cof), yendo directamente a la parte de "Oferta y Demanda".

Ya dijimos que la demanda cayó primero con el "18 de octubre" y con la pandemia después y lo que eso significó en la oferta que prácticamente desapareció.

Ahora cabe preguntarse varias cosas, siendo la primera, ¿cuán rápido puedo reactivar la oferta ante un incremento explosivo de la demanda?

Otra cosa que yo me preguntaría sería, ¿sin una oferta notoria, ruidosa y visible, irá a existir demanda?

Luego me pregunto, ¿es responsable el Estado de intervenir ahora, con toda la dificultad de la pandemia, a la reactivación de la oferta para cimentar el escenario que hará llegar la demanda?

Vaya preguntitas que estoy planteando.

Hay una graciosa ironía que de forma regular se hace y es señalar, "... y entonces dejando fuera del análisis el peso del elefante..".

Bien, no es que me esté haciendo el bobo en relación a cómo va a ser el turismo en términos sanitarios en la post-pandemia, pero créanme, de la forma que sea, inclusive dentro de una bola de plástico, va a existir turismo. Siendo así, en este caso, hay que dejar fuera de este humilde análisis, el "peso del elefante".

Volvamos entonces a las preguntas, en realidad a sus respuestas.

La primera es que hay cero posibilidades siquiera de responder con rapidez y con patrones de calidad, ante una demanda explosiva. O acaso, ¿Usted puede atender a 100 personas en un cumpleaños si su lista de invitados era de tan solo 15?

La segunda respuesta es, claro que no existirá demanda si no soy capaz de reactivar antes la oferta. Nuevamente, o acaso ¿Usted va a comer a un restaurante que hasta donde sabe, permanece cerrado?

Por último, la tercera respuesta es al menos para mí, la más simple, pues concentra intrínsecamente la solución, o quizás el inicio de la solución de este problema.

Vean bien. Hay unos "guatones" (escoba), pagados por todos nosotros, que no han sido nunca capaces de resolver si el Estado debe actuar de forma "subsidiaria" o bien "solidaria" en situaciones como esta. Pero mismo sin el término de esta interminable y agotadora divergencia, hay una Carta Magna en plena vigencia, la "Señora Constitución", que dice que el rol del Estado es SUBSIDIARIO en aquellas áreas en que los privados no puedan resolver por medios propios.

Acaso, ¿sugiero con esto la creación de un sistema de turismo gubernamental?

Pero por ningún motivo, ya sabemos lo pésimo administrador que es el Estado.

Lo que digo es que el Estado tiene un deber y sea que esté basado en un modelo neoliberal o en otro socialdemócrata, tiene que comprender que el sistema empresarial turístico colapsó y cayó tan bajo, que sin una intervención directa, clara y concreta, no podrá reactivarse.

La memoria me lleva ahora a la década de los ochenta. Yo con el pelo más largo, varios quilos de menos, muy guapo (la historia es mía okay), sentado en un aula de la Universidad de Concepción y el profesor Palacios diciendo: "jóvenes, el negocio exitoso de hoy, fue pensado anteayer y el de mañana ayer".

Cuánta razón tuvo querido profesor, la inmediatez no existe en los negocios. Es justo ahora el momento de trabajar en la reactivación del turismo.





(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)