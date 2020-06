Opinión 30-06-2020

TUTORES PARA CHILE. EL NUEVO DOGMA DEL MINEDUC

Hace 22 años se transformó la Formación Inicial Docente en Chile, incorporando prácticas tempranas y reforzando la Licenciatura en Educación de paso. Durante todos estos años, las Escuelas, Institutos y Facultades de Educación han diseñado diversas estrategias e innovaciones para favorecer que nuestros estudiantes lleguen con la mejor preparación posible a las escuelas y liceos, es así que se han aumentado las horas dedicadas a prácticas pedagógicas, firmas de convenios con establecimientos educativos, formación de profesores guías y una importante investigación del tema.

Por su parte el Colegio de Profesores, también ha luchado para que se termine la formación on-line de profesores, muchas veces de baja calidad, entregadas por instituciones de educación superior interesadas en lucrar con este tipo de formación, es así que por muchos años proliferaron pseudo-formaciones que entregaban títulos de profesor en poco tiempo y sin pasar por prácticas intensivas en las escuelas, lo que sería lo mismo que formar un médico sin que nunca fuese interno en un hospital.

Con sorpresa el MINEDUC ha anunciado este 24 de Junio que autorizaba para que nuestros estudiantes, pudiesen realizar sus prácticas pedagógicas (incluyendo la final) en modalidad on-line, situación que contraviene todo el trabajo desarrollado hasta ahora para favorecer espacios de aprendizajes reales para los futuros profesores. A esta propuesta le han llamado “TUTORES PARA CHILE”, y según sus palabras “De esta forma, atendiendo el contexto actual, se da la posibilidad de que más de 70 mil estudiantes puedan realizar su práctica de forma virtual y continuar con su formación. Quienes se inscriban en esta red tendrán la labor de apoyar el aprendizaje de grupos pequeños de alumnos, a través de una variedad de estrategias de intervención según la planificación de las distintas escuelas y liceos del país”.



CUESTIONAMIENTO



¿Es equiparable realizar una tutoría on-line a un grupo reducido de estudiantes y que ésta sea homologable a un proceso de práctica pedagógica, como está diseñada y planificada en la actual formación docente en Chile?



¿Las Universidades y centros de Formación Docente han dado su beneplácito a esta política educativa del actual gobierno? De ser así, ¿contó con la participación de estudiantes, académicos, tutores de prácticas, directores escolares, profesores guías, entre otros actores que intervienen directamente en este tipo de formación?



¿Están preparados nuestros practicantes para diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar un proceso de enseñanza y aprendizaje en estas condiciones de pandemia?

¿Esta medida ha reconocido que muchos de nuestros niños y niñas de Chile, no tienen ACCESO A INTERNET?



¿Esta medida ha reconocido que los profesores de Chile están AGOBIADOS en este tipo de formación on-line para lo cual nadie estaba preparado? ¿Cómo podrán guiar a los estudiantes en práctica? ¿Y si cometen un error en el uso de las redes sociales, los reprobaremos?



¿El gobierno está dispuesto a aceptar este nuevo tipo de EXCLUSIÓN, ya que sin duda las prácticas se justificarán con un trabajo reducido de estudiantes…y el resto, o acaso no importan todos?



REFLEXIÓN



Hago un llamado como profesor y ciudadano a NO ACEPTAR esta política educativa errada, sin fundamentos pedagógicos y que no beneficiará a quienes se pretende beneficiar, que son nuestros futuros profesores. El proceso de vivir una práctica profesional es impagable, ahí se pone en juego todas nuestras capacidades, habilidades y valores, y nos damos realmente cuenta que significa ser EDUCADOR. Solamente los que somos profesores sabemos de esa experiencia enriquecedora de todo aspecto.



Espero que ninguna escuela y liceo de Chile acepte ser parte de “Tutores par Chile”, espero que nuestros estudiantes de pedagogía reflexionen y esperen el retorno a clases para hacer su práctica, espero que las Coordinaciones de Prácticas de todas las Universidades (Públicas y Privadas) sean capaces de resistir a la presión externa y tomen la mejor decisión pedagógica, que es lo que corresponde para los que queremos una educación al servicio de la persona y no al servicio del mercado.





CONTRAPROPUESTA



DECRETAR UN AÑO MAS DE GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR; así favorecemos para que nuestros estudiantes puedan hacer sus prácticas pedagógicas sin la presión de hacerlas por cumplir y no endeudarse si deciden hacerla en un contexto de normalidad.



QUE EL ESTADO SE HAGA CARGO DE IMPULSAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN; así con un cambio constitucional podamos llegar a tener educación gratuita desde parvularia hasta la educación superior.



DESTINAR RECURSOS FRESCOS A LAS UNIVERSIDADES CHILENAS; ya que producto de la crisis muchas casas de estudio están recurriendo a medidas de recorte en personal, investigación y extensión.



FINALMENTE, DECRETAR ESTE AÑO EDUCATIVO COMO EXCEPCIONAL; para que cada comunidad educativa pueda resolver con criterio pedagógico, las medidas a implementar para favorecer el éxito académico de todos sus estudiantes.



Dr. Pablo Castillo Armijo

Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social (CIEJUS)

Universidad Católica del Maule