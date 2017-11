Nacional 05-11-2017

TVN despide a Marcelo Barticciotto y reestructura su área deportiva

A la desviculación del periodista Manuel de Tezanos se sumó la del ex futbolista de Colo Colo, quien había sido fichado por el canal estatal para comentar los partidos de la reciente edición de la Copa Confederaciones y el Mundial de Rusia 2018.

Durante esta tarde, TVN oficializó la salida de Marcelo Pablo Barticciotto, quien sólo alcanzó a estar casi seis meses en el área deportiva de la señal pública.

La desvinculación del ex futbolista y entrenador de Colo Colo se sumó a la del periodista Manuel de Tezanos, quien también abandonó sus labores al mediodía de hoy. A través de un comunicado, la señal televisiva señaló que la decisión de no continuar con la presencia de Barticciotto se debió a que el canal está haciendo "cambios programáticos, que responden a necesidades presupuestarias del canal, son parte de una reformulación al interior del área deportiva de la señal pública". Marcelo Batticciotto aterrizó en junio de este año a TVN junto al ex seleccionado nacional Patricio Yáñez. Los ex deportistas llegaron en calidad de comentaristas de citas futbolísticas como la Copa Confederaciones y el Mundial de Rusia 2018. No obstante, la también figura de "Al aire libre" de radio Cooperativa no continuará trabajando con Yáñez, quien seguirá en la señal televisiva. El canal estatal continuará el deporte en los noticieros que quedará bajo el eslogan 24 Horas Deporte y tendrá como anclas a Gustavo Huerta, Pedro Carcuro, Pablo Ramos y Sergio Pinto.