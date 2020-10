Nacional 24-10-2020

TVN y Canal 13 aún esperan respuesta de Virginia Reginato a carta sobre el Festival de Viña que le enviaron hace 21 días



Veintiún días han pasado desde que los directores ejecutivos de TVN y Canal 13, Francisco Guijón y Maximiliano Luksic, respectivamente, enviaron formalmente una carta a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, para reiterarle su posición respecto a la imposibilidad de que la edición 2021 del Festival de Viña se realice bajo los términos establecidos en el contrato vigente. "Estamos convencidos de que no es viable, bajo ningún punto de vista, la realización del Festival de Viña del Mar 2021, en las condiciones en las que históricamente se ha llevado a cabo ni del modo en que fue entregado en concesión", sostuvo Luksic.

"Dadas las condiciones actuales de la concesión (...), no es factible realizar el Festival de Viña del Mar como fue concedido por la Municipalidad y es por ello que consideramos que la decisión de suspenderlo es lo correcto", respaldó por su parte Guijón. Según dieron a conocer este viernes ambas señales en un comunicado conjunto, "esta carta aún no ha sido respondida por la autoridad municipal". "Estamos a la espera de la respuesta formal de la Municipalidad a la última carta enviada solicitando la suspensión de la versión 2021 del Festival", señala el documento. Cabe mencionar que el 6 de octubre y tras la sesión del Concejo Municipal, Reginato se refirió al tema en un video publicado en sus redes sociales. En la oportunidad instó a "buscar una postura que permita a los canales desarrollar en base a su experiencia y profesionalismo, una alternativa modo covid para la versión número 62 del Festival".