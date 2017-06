Nacional 10-06-2017

Twitter explotó con actuación de niño de Perdona Nuestros Pecados

Con una memorable actuación, Andrés Commentz, quién interpreta a "Domingo", emocionó a la audiencia de Mega en el capítulo del jueves

na escena de culto es la que se pudo ver la noche de este jueves en la teleserie de Mega, Perdona Nuestros Pecados , entre Estela ( Patricia Rivadeneira ) y Domingo ( Andrés Commentz ). Sucede que la madre volvió al hogar y lo primero que hizo fue pedirle perdón a su hijo, a quien atropelló sin querer, el día en que se enteró que su esposo Armando Quiroga ( Álvaro Rudoplhy ), le es infiel con su mujer amiga, Ángela ( Paola Volpato ).

Yo ya la perdoné, yo sé que no me quiso dejar así, que fue por accidente y no me vio , le dijo el niño con gran ternura. Pero su discurso no terminó ahí, lo único que quería era verla, pensaba que no me quería ver, porque estaba así . Fue ahí cuando se madre le señaló, tú eres lo más importante de mi vida .

Finalmente el niño emocionó a los seguidores de la nocturna de Mega al decirle a su mamá, Usted me va a prometer algo y me lo va a cumplir, quiero que nunca más se vaya y que no me deje solo , generando una ola de comentarios en las redes sociales.