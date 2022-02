Social 11-02-2022

U. Autónoma cierra ciclo de cursos por Escuela de Verano con alta participación de la comunidad



Más de 4 mil 600 personas se inscribieron en los 11 cursos que este año la casa de estudios superiores puso a disposición de la población en formato online



La Universidad Autónoma de Chile cerró exitosamente la tradicional instancia denominada Escuela de Verano, un espacio que la institución de educación superior abre todos los años para que la comunidad acceda a cursos de actualización en diversas áreas del conocimiento, los que están a cargo de destacados docentes e investigadores de la casa de estudios superiores, cuentan con certificación y son completamente gratuitos.

Para este año, más de 4 mil 600 personas se inscribieron en los 11 cursos que puso a disposición la Universidad Autónoma de Chile en formato online y más de mil accedieron a un cupo y a la certificación entregada gracias a su participación en los programas de “Matemáticas lúdicas para aprender jugando”, “Convivencia escolar en pandemia”, “Manejo del estrés en tiempos de pandemia”, “Finanzas personales y familiares”, “Logística: casos aplicados a la industria”, “Cuidados básicos de heridas no complejas”, “Derecho de Familia”, “Inglés Básico”, “E-Commerce. Mejores fotos, mejores ventas”, “E-Commerce. Introducción al marketing digital” y “Actividad física en pandemia”.

“La institución de educación superior ha posicionado este programa como un valioso espacio de aprendizaje y crecimiento personal, familiar y laboral a través de una serie de cursos y talleres gratuitos, esta vez en formato online debido a las restricciones de aforo que impone la crisis sanitaria por Covid-19. De esta manera, los cursos entregaron herramientas para que las personas puedan desarrollarse de mejor manera en actividades cotidianas o reforzando estilos de vida saludable. Con esto, la Universidad Autónoma de Chile mantiene un fuerte compromiso con las comunidades en que está inserta y las Escuelas de Verano e Invierno forman parte de ese esfuerzo institucional, iniciativa a la que se suma un intenso trabajo colaborativo y en red con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, ente varias otras acciones de alto impacto en el desarrollo social, cultural y económico”, destacó el Director de Vinculación con el Medio de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Hans Heyer.

Los docentes a cargo de los cursos impartidos en esta oportunidad destacaron que los contenidos entregados favorecen la actualización y el perfeccionamiento en diversas áreas del conocimiento, como bienestar físico y mental, E-Commerce para pequeñas y medianas unidades de negocio, salud, idioma inglés y convivencia escolar en tiempos de pandemia, todo lo cual fue bien recibido y evaluado por los participantes de la instancia, que en términos general aprobaron la oportunidad, el formato, la metodología y el manejo y conocimiento de los profesores.

Fue el caso de Marianela Rodríguez, quien participó en el curso “Cuidados básicos de heridas no complejas”. Excelente curso, ya que a pesar de que no estoy relacionada en el área de la salud, pero sí en el área de la educación inicial, podré saber sobre la gravedad que pueda tener un niño o niña ante algún golpe o caída ya que en esa edad están más expuestos…reaccionar para ver si se puede atender en el mismo establecimiento educacional o llevarlo rápidamente a algún centro asistencial”, destacó.





Igualmente para Alejandra Urrutia y Alex Gallardo, quienes participaron en el curso “Derecho de Familia”. “Muy interesante y muy relacionado con la actualidad y las problemáticas jurídicas del país”, mencionó Urrutia, mientras que Gallardo dijo “muchas gracias por visibilizar esta temática tan necesaria para un mejor desarrollo social”.