Crónica 10-07-2022

U. Autónoma entrega 30 becas para formación de conductores profesionales

Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y Vicerrectora de la casa de estudios superiores, Dra. Claudia Mora, presidieron la ceremonia de entrega de los beneficios, 10 de los cuales están dirigidos a mujeres.



Realizando un aporte en la disminución del déficit de conductores profesionales de transporte mayor, la Universidad Autónoma de Chile concretó la entrega de 30 becas profesionales en esta área en una ceremonia que fue presidida por el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y la Vicerrectora de la casa de estudios superiores en Talca, Dra. Claudia Mora, y en la cual los seleccionados recibieron la certificación que acredita el beneficio para la realización del curso que se inicia el 1 de agosto próximo.

Cabe recordar que esta iniciativa partió del levantamiento de necesidades que realizaron conjuntamente las autoridades universitarias y los estudiantes de la institución, quienes manifestaron su preocupación por la falta de frecuencia de transporte público a determinadas horas derivado del déficit de conductores. Ello derivó en este programa de becas a conductores profesionales que se materializó gracias al trabajo conjunto con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.

Al respecto, la Vicerrectora de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Dra. Claudia Mora, destacó la disposición de la institución por disponer de 30 becas para la formación de conductores de transporte mayor. “Nuestra propuesta incluye la capacitación y formación de 30 conductores para la región, así es que estamos muy contentos porque, además, esta iniciativa considera 10 cupos para mujeres. Estamos muy satisfechos porque a través de esta gestión no solamente contribuimos a solucionar el problema detectado con los estudiantes, sino que también hacemos un aporte a la economía regional con un proyecto que repercute no solo en la población estudiantil sino que en la comunidad en general”, dijo la autoridad universitaria.

La iniciativa considera dos cursos de formación con 15 cupos cada uno, en que se abordará el aprendizaje con y sin simulador, con una inversión de más de 27 millones de pesos.

En este contexto, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que parte de los desafíos postpandemia en los sistemas de transporte es que existen menos conductores. “Este es un problema a nivel de país que involucra a los conductores de buses y camiones, entonces como parte de dar respuesta, dentro de las medidas que estamos implementando, está el generar becas para que más personas se animen a capacitarse como conductor profesionales y poder salir a servir, por ejemplo, los sistemas de transporte público y lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma de Chile es participar de una entrega de 30 becas para que igual número de personas, 10 de ellas mujeres, se animen en las labores de conducción”, precisó.



NUEVAS OPORTUNIDADES

El programa de formación fue ampliamente valorado por los beneficiarios, quienes coincidieron que se trata de una excelente oportunidad laboral. Gladys García, de la comuna de San Clemente, se mostró muy contenta con



haber sido seleccionada para este curso. “La verdad es que esto abre muchas oportunidades, muchas puertas laborales a nosotras, sobre todo como mujeres que estamos en una edad en que tampoco tenemos muchas oportunidades de trabajo, así es que agradecer la oportunidad. Esto se concretó a través de la Casa de la Mujer de la comuna de San Clemente, que me prestó todo el apoyo necesario”, dijo la beneficiaria, mientras que Cristopher González subrayó que “esto es excelente porque es una buena oportunidad de ampliar el campo laboral. Me va a servir demasiado”. Finalmente, Robinson Salas también evaluó positivamente este beneficio, señalando que “nos abre las puertas a más posibilidades de trabajo para poder optar a mayores beneficios en lo laboral”.