Social 23-07-2022

U. Autónoma y Servicio de Impuestos Internos valoran trabajo conjunto en beneficio de contribuyentes



- Ambas instituciones evaluaron en actividad académica las acciones realizadas en el proceso de Operación Renta 2022 y los desafíos del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario de la entidad pública.



La carrera de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión de la Universidad Autónoma de Chile y el Servicio de Impuestos Internos (SII) de la Región del Maule realizaron una actividad académica para evaluar el proceso de Operación Renta 2022 y destacar el trabajo conjunto que se realizó en la instancia que permitió dar atención efectiva a los contribuyentes que realizaron sus declaraciones de renta correspondientes.

El director regional del SII, Mario González, se reunió con estudiantes y académicos para dar a conocer los resultados del proceso de Operación Renta 2022 y los desafíos del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario para el presente año. “La Operación Renta es para nosotros uno de los procesos clave y en particular este año tenía el desafío de poder volver a la atención presencial. Fue una mixtura entre lo que es a distancia y presencial y es ahí donde tuvo un aporte importante este convenio de colaboración que tenemos con la Universidad Autónoma y sobre todo este apoyo de todos los alumnos que tuvieron la disposición de participar con nosotros. Era un desafío, resultó muy positivo y creo que ahí está el agradecimiento por tener esta colaboración”, dijo la autoridad, quien agregó que el proceso resultó en un acercamiento de los estudiantes con la realidad, subrayando que “ahí está la clave del aprendizaje y la experiencia que van adquiriendo”, lo que se tradujo en un efectivo apoyo en una etapa en que, incluso, González dijo que hubo un aumento de un 6% de las declaraciones.

Al respecto, la Vicedecana de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, Jennifer Rivera, subrayó el trabajo conjunto de funcionarios del SII y de estudiantes y docentes de la carrera, agregando que para la unidad es muy relevante esta vinculación. “El SII es clave desde el punto de vista del desarrollo de habilidades y destrezas en nuestros estudiantes y futuros profesionales en esta materia y, obviamente, desde el punto de vista personal también les permite poner a prueba sus habilidades blandas para vincularse con la comunidad y poder aportar en el progreso de la región y del país desde esa perspectiva. Esperamos que en el tiempo esta alianza estratégica siga rindiendo frutos y no solo en esta actividad en particular que es la Operación Renta año a año, sino que también en otro tipo de actividades en donde justamente nuestros estudiantes puedan participar de manera activa en conjunto con el SII”, dijo.

Finalmente, el estudiante de tercer año de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Diego Manosalva, señaló que “fue un muy buen proceso, es muy gratificante poder participar en una instancia con el Servicio de Impuestos Internos porque nos permite generar experiencias tanto ayudando a las personas como en la aplicación de los conocimientos que hemos adquirido. Esto nos beneficia tanto a nosotros como a ellos”, concluyó.

En la oportunidad, el Servicio de Impuestos Internos (SII) distinguió la participación de los estudiantes de la casa de estudios superiores en el proceso Operación Renta.