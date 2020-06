Crónica 26-06-2020

Ubicado en San Javier: SEA rechaza recurso de reclamación y confirma resolución ambiental para plantel de Agrícola Coexca S.A.

** Servicio de Evaluación Ambiental desestimó cada una de las presentaciones formuladas por los reclamantes, ante la decisión que adoptó de manera unánime la Comisión de Evaluación Regional, que aprobóen septiembre una nueva Resolución de Calificación Ambiental para el plantel.



La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó, de manera categórica, los tres recursos de reclamación interpuestos por Teresita Herrera, Ramón Romo y Jacqueline Abarza, en contra de la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación del Maule, que en septiembre de 2019 aprobó el otorgamiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA 225/2019) al proyecto de optimización de sistema de manejo de purines del Centro Productor Porcino San Agustín del Arbolillo, ubicado San Javier, propiedad de la empresa Agrícola Coexca S.A.

El recurso de reclamación fue presentado ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en Santiago, impugnando la decisión adoptada por la instancia regional, que respaldó la propuesta de la empresa Agrícola Coexca S.A., consistente en la incorporación de la última tecnología disponible en mundo para el tratamiento de los purines, en su plantel de cerdos emplazado en un sector rural de dicha comuna, que permitirá reducir las externalidades y convertir a esa unidad en una de las más modernas y sustentables en América Latina.

En una extensa resolución, el SEA desestimó, en forma y fondo cada una de las presentaciones formuladas por los reclamantes, confirmando así que el proyecto cumple con todas y cada una de las disposiones legales y ambientales, tal como lo ha hecho ininterrumpidamente desde el inicio de sus operaciones, en noviembre de 2017. “Estamos muy contentos con esta resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que rechazó todas y cada una de las reclamaciones presentadas ante una decisión unánime de la Comisión de Evaluación Regional. Esta decisión viene a confirmar que Agrícola Coexca S.A. cuenta con calificación ambiental, porque cumple con la legislación en esta materia y tiene una preocupación especial por el medio ambiente y el entorno, como queda demostrado técnicamente por parte de la autoridad”, enfatizó el Gerente de Asuntos Corporativos, Carlos Montoya.

Añadió que con esta decisión, se confirma que el Centro Productor Porcino San Agustín del Arbolillo incorpora la mejor tecnología existente para este tipo de granjas, entre ellos un biodigestor, que permite la reducción de externalidades y, además, permite la generación de energía eléctrica, a partir del proceso de tratamiento de los purines. “Con esta contundente decisión se pone término al proceso para obtener una nueva Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para el plantel”, aseguró Montoya.



SEA DESCARTA IMPACTOS

En su resolución, el Servicio descartó de plano que las observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana no hayan sido debidamente consideradas en la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación Regional.

Asimismo, el organismo desestima los eventuales impactos negativos del proyecto en su operación en distintos ámbitos, como por ejemplo en materia de olores, que según los reclamantes podría generar algún riesgo a la salud de la población y detrimento en su calidad de vida. Al respecto, el organismo precisa que la evaluación técnica, validada por organismos competentes, permite concluir que los muestreos se encuentran en rangos establecidos por la autoridad bajo la norma, descartando impacto odorífero que afecten la calidad de vida, la salud de las personas que habitan en las proximidades al plantel y/o en cultivos como las viñas del sector. “Esta Dirección Ejecutiva estima que se presentaron antecedentes suficientes que permiten descartar tanto la generación de un riesgo para la salud de la población (…) como provocar un detrimento a la calidad de vida de los grupos humanos aledaños, como consecuencia de las emisiones odorantes del Proyecto”, consigna el texto.

También, desestima técnicamente efectos adversos sobre los recursos hídricos, en particular, sobre el Río Purapel, como consecuencia del manejo de residuos o supuestos impactos sobre aguas subterráneas, que pudieran afectar -por ejemplo- al humedal Ciénaga de Name. “La Dirección General de Aguas constató (…) que el citado humedal se emplazaría en un acuífero del tipo costero denominado “Dunas de Chanco” y el proyecto (plantel) se emplazaría en un acuífero diferente del tipo depresión denominado “Purapel”, descartando que este se viese afectado por la ejecución del proyecto”, asegura el SEA.

Asimismo, el organismo descartó que el plantel genere efectos adversos sobre el suelo - producto de afluente tratado y residuos sólidos- o afectación sobre recursos naturales empleados como sustento económico de la población del lugar, la diversidad biológica, la flora y fauna existente en el área.

Cabe consignar que Agrícola Coexca S.A. inauguró el Centro Productor Porcino San Agustín del Arbolillo en el noviembre de 2017, empleando en su operación la última tecnología y equipamiento disponible en el mundo.