Nacional 20-07-2018

Ubilla aclara plazos de proceso de regularización de migrantes tras largas filas en Providencia

Tras las largas filas de extranjeros que se pudieron apreciar esta mañana a las afueras del liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aclaró los plazos que vienen por delante en el proceso de regularización de migrantes. "Esto es responsabilidad del consulado y de la embajada, porque es un trámite interno, es un requisito que deben resolverlo en el propio consulado que es la obtención del certificado de antecedentes. Dónde se produce una confusión, es en que los ciudadanos o quienes han ido a hacer las filas al consulado, creen que vence el plazo para presentar ese documento el próximo domingo y no es así, recién empieza el plazo de un año para presentar el documento", explicó Ubilla.

Este domingo 22 de julio vence la etapa de registro para los extranjeros, iniciándose al día siguiente la etapa de procesamiento, donde deberán presentar ciertos documentos como certificado de antecedentes. Información que, aseguró,se está realizando las gestiones para hacerle llegar a los extranjeros. Con ello, indicó que "el consulado cuenta con la colaboración del municipio de Providencia para trasladar al gimnasio del liceo, porque el lugar mismo del consulado es demasiado estrecho. Creemos que esa es una medida importante que la hemos apoyado". A su juicio, "esto debiera descomprimirse en la medida que la información llegue a todos estos haitianos que se han inscrito en el registro, entendiendo que el periodo no vence el domingo para presentar o solicitar el documento, sino que el periodo vence el domingo para inscribirse en el registro". "Una vez resuelto ese tema, estoy seguro de que vamos a ir encontrando flujos más razonables y no un atochamiento como se observó en los últimos cuatro o cinco días", acotó, añadiendo que "el desafío es cómo ahora a partir del lunes empezamos a esos extranjeros inscritos a entregarles sus visas".