Crónica 22-08-2018

UCM crece con más infraestructura y nuevas carreras

Tecnología Médica, Química y Farmacia, Trabajo Social en Talca, Derecho e Ingeniería en Estadística son las nuevas carreras de pregrado que abre la Universidad Católica del Maule.

Tal y como lo había proyectado en enero de 2015, la Universidad Católica del Maule, continúa su plan de expansión que busca alcanzar el umbral que les permita asegurar su desarrollo.

Un nuevo edificio absolutamente ecoeficiente en su Campus San Miguel en Talca, más de 10 mil metros cuadrados que albergará un total de 32 salas de clases, 4 auditorios, 4 laboratorios y 36 oficinas, es parte de lo que su plan maestro tiene definido para el próximo periodo, edificación que debiera estar funcionando en marzo del 2019. La misma infraestructura es la que planea para la UCM en Curicó.

“Es precisamente en función de la calidad que la institución crece. La institución tiene un crecimiento abrupto en estos últimos cinco años, sin duda, creo que ha impactado positivamente en el desarrollo de la institución y de no ser así quedaremos marginados”, señaló el rector UCM, Dr. Diego Durán.

“Hace tiempo en la UCM estamos con el proyecto de llegar a un umbral que nos permita mantener un desarrollo adecuado en la institución en todos los ámbitos, no solo financieros, sino que también de la investigación, la innovación y del pregrado. Estamos en esa perspectiva, y para el año 2019 se abren nuevas posibilidades para la región con cinco nuevos programas que vienen a generar un alternativa posible y adecuada para la región y su desarrollo”, explicó la autoridad universitaria.

CARRERAS AL SERVICIO

Tecnología Médica en la Facultad de Ciencias de la Salud, Química y Farmacia en la Facultad de Medicina, Trabajo Social en Talca y Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, más Ingeniería en Estadística en la Facultad de Ciencias Básicas, son las nuevas carreras de pregrado diurnas que ofrecerá la UCM para la Admisión 2019, programas que se diferencian por su perfil curricular y sello de servicio público con otros ya existentes en la oferta de educación superior de la zona centro sur.

“Tenemos un fuerte vínculo con el servicio. Efectivamente nosotros tratamos que nuestros estudiantes logren formarse de la manera más adecuada para que puedan servir mejor, por lo tanto, aquel estudiante que quiera contribuir hacia el resto, su familia y la región, piense en la UCM como una alternativa válida”, comentó el rector UCM.

En ese mismo sentido, el Dr. Marcelo Castillo, vicerrector académico de la UCM, destacó que “Los equipos técnicos y académicos están proyectados a partir de los convenios de desempeño suscritos por las facultades a las cuales pertenecen estos nuevos programas, en donde se considera la incorporación paulatina de profesionales a medida que el programa avanza. Ya ha comenzado la búsqueda de profesionales idóneos en cada área, de tal manera de contar con ellos oportunamente”, aseguró.

Para el doctor Castillo, estas nuevas alternativas formativas son un aporte de la UCM para mejorar los mermados indicadores que muestran diversos sectores de la región del Maule, una muestra más de la fuerte vocación pública de la institución. “Definitivamente, cada uno de estos programas responde a un análisis del entorno. Nacen posterior a una mirada amplia desde la perspectiva técnica pero también con sentido regional. El desafío que se plantearon las facultades fue identificar necesidades de nuestro entorno que pudiésemos afrontar con nuestras capacidades, actuales o proyectadas, lo que arrojó como producto estos nuevos programas”, indicó el vicerrector, agregando que “Todos ellos están enfocados en el sentido de servicio, atendiendo a una realidad local, pero con una mirada global”, afirmó.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud UCM, Sara Herrera, sostuvo que “La carrera de Tecnología Médica tendrá dos menciones, imagenología y oftalmología y optometría, las cuales no se encuentran entre Santiago y Concepción. Tenemos la convicción y esperanza que será una carrera que atraerá a los jóvenes de la región y el país”, dijo.

El académico UCM, Dr. Marcelo Rodríguez, comentó que son 4 pilares fundamentales los que sustentan a la nueva carrera de ingeniería en estadística, profesionales relacionados a la minería de datos, la Big Data y el Data Science. “Una formación matemática sólida, equivalente a la que puede tener por ejemplo un ingeniero civil industrial; una formación computacional muy fuerte; una importante formación de análisis de datos o métodos estadísticos modernos como el modelado, máquinas de soporte, econometría, estadística espacial, que forman parte de la nueva estadística; mientras que el cuarto pilar es respecto a las habilidades que tiene que tener el profesional, las que deben ser similares a las que tienen los ingenieros, como por ejemplo el amor por la innovación, la capacidad para guiar proyectos, manejo del inglés y habilidades blandas”, detalló.